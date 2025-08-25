  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yumurta fiyatlarında artış sürüyor
Yumurta fiyatlarında artış sürüyor

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatında artış sürüyor.

Yumurta fiyatlarında artış sürüyor
VEYSEL AĞDAR

Geçen hafta 20-70 kuruş arasında artan fiyatlar bu hafta tüm boylarda 10 kuruş artı. Bir tek Afyon’da piliç yumurtası 10 kuruş ucuzlayarak 2,20 kuruştan 2,10 kuruşa geriledi.

Afyon’da duble yumurtanın tanesi 4,50 TL’den 4,60 TL’ye, Eskiana 4,40 TL’den 4,50 TL’ye kılavuz yumurta 2,10 TL’den 2,20 TL’ye yükseldi.

Kayseri’de ise duble yumurtanın tanesi 4,65 TL’den 4,75 TL’ye, Eskiana 4,55 TL’den 4,65 TL’ye, Piliç yumurtası 2,10 TL’den 2,20 TL’ye,  kılavuz yumurta da 1,70 TL’den 1,80 TL’ye çıktı.

Cinsi             Afyon                                               Kayseri 

                    18 Ağustos             25 Ağustos     18 Ağustos    25 Ağustos

Duble          4,50                           4,60                  4,65                  4,75

Eskiana       4,40                          4,50                  4,55                 4,65

Yeniana      3,90                          4,00                  3,50                 3,60

Yarka          3,75                          3,85                   3,10                  3,20

Piliç            2,90                          2,80                    2,10                2,20

Kılavuz       2,10                         2,20                     1,70               1,80

