Yumurta fiyatlarında artış sürüyor
Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatında artış sürüyor.
VEYSEL AĞDAR
Geçen hafta 20-70 kuruş arasında artan fiyatlar bu hafta tüm boylarda 10 kuruş artı. Bir tek Afyon’da piliç yumurtası 10 kuruş ucuzlayarak 2,20 kuruştan 2,10 kuruşa geriledi.
Afyon’da duble yumurtanın tanesi 4,50 TL’den 4,60 TL’ye, Eskiana 4,40 TL’den 4,50 TL’ye kılavuz yumurta 2,10 TL’den 2,20 TL’ye yükseldi.
Kayseri’de ise duble yumurtanın tanesi 4,65 TL’den 4,75 TL’ye, Eskiana 4,55 TL’den 4,65 TL’ye, Piliç yumurtası 2,10 TL’den 2,20 TL’ye, kılavuz yumurta da 1,70 TL’den 1,80 TL’ye çıktı.
Cinsi Afyon Kayseri
18 Ağustos 25 Ağustos 18 Ağustos 25 Ağustos
Duble 4,50 4,60 4,65 4,75
Eskiana 4,40 4,50 4,55 4,65
Yeniana 3,90 4,00 3,50 3,60
Yarka 3,75 3,85 3,10 3,20
Piliç 2,90 2,80 2,10 2,20
Kılavuz 2,10 2,20 1,70 1,80