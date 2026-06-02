Yumurta fiyatlarında bir haftada 40-60 kuruşluk düşüş gerçekleşti

VEYSEL AĞDAR

Maliyet baskısı altında ayakta kalmaya çalışan yumurta üreticileri, fiyatların toparlanmaya başladığı bir dönemde gelen bu geri çekilmeyle moral kaybı yaşadı. Sektörde “Mayıs çukuru atlatılıyor” beklentisi hâkimken, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de üretici fiyatları kısa sürede 40 ila 60 kuruş arasında geriledi. Geçen ay Afyon’da 80 kuruş, Kayseri’de ise 90 kuruşluk artışlar yaşanmıştı. Sektör temsilcileri, iç piyasada talebin zayıflaması ve dönemsel arz artışının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, bu dalgalanmanın üretim planlamasını zorlaştırdığına dikkat çektiler.

Geçen ay her hafta artış göstererek Afyon’da tanesi 3,30 liradan 4,10 liraya kadar yükselen beyaz duble yumurta, haziran başı itibarıyla 3,50 liraya geriledi. Kayseri’de de benzer bir tablo ortaya çıktı. Mayıs ayında 3,10 liradan 4,00 liraya çıkan duble yumurtanın fiyatı 3,60 liraya düştü. Üretici birliklerinin 25 Mayıs ve 1 Haziran tarihli fiyat listeleri karşılaştırıldığında, sadece duble değil; eski ana, yeni ana, yarka, piliç ve kılavuz yumurta gruplarında da belirgin düşüşler yaşandığı görülüyor.