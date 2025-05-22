Yumurta fiyatlarında marketlere sert eleştiri! YUMBİR: Düşüşte yavaş kalıyorlar

Yumurta fiyatları yükseldiğinde vakit kaybetmeden zam yapan marketler, düşüş döneminde aynı hızı göstermiyor. Bu eleştiri Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon'dan geldi. Marketlere fiyatları makul seviyelere çekme çağrısı yapan Afyon tüketicileri denetim yapmaya davet etti.

"Fiyatların çıktığı hızda inmediğini görüyoruz"

YUM-BİR BaşkanıAfyon, "Bazı satış noktalarında fiyatların çıktığı hızda inmediğini görüyoruz. Biz yumurta fiyatlarının makul seviyelere geleceğini iddia ediyoruz. Burada en iyi denetçi tüketicidir" dedi.

"Yumurta fiyatlarını arz-talep ve piyasadaki algı belirliyor"

Afyon, Türkiye'de 1150'yi aşkın yumurta üreticisinden 550'sinin ihracat yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.

İhracatın geçen yıl 400 milyon dolara ulaştığını, bu yıl hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu dile getiren Afyon, yumurta fiyatlarını arz-talep ve piyasadaki algının belirlediğini söyledi.

"Fahiş fiyatlar tespit ettik"

Afyon, geçen aylarda yumurtada talebe bağlı fiyat artışlarının yaşandığını, bazı marketlerde fahiş fiyatlar tespit ettiklerini belirterek, "Bunların geçici olduğunu o gün de beyan ettik. Ülkemiz yumurta arzında dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. Biz dünyayı da besleyecek seviyedeyiz" dedi.

Zamda hızlı olan marketlere fiyat tepkisi geldi

Yumurta fiyatlarının önceki aylara göre düştüğünü kaydeden Afyon, yetiştiricilik kodu 0 olan organik tavuk yumurtasının kolisinin 360-400 lira aralığından 210-240 lira aralığına, yetiştiricilik kodu 3 olan kafes tavuğu yumurtalarının 190-200 lira aralığından 120-130 lira aralığına kadar gerilediğini ifade ederek, "Bazı satış noktalarında fiyatların çıktığı hızda inmediğini görüyoruz. Biz yumurta fiyatlarının makul seviyelere geleceğini iddia ediyoruz. Burada en iyi denetçi tüketicidir. Biz istiyoruz ki tüketicimiz yumurtanın değerini bilerek doğru ürüne doğru fiyatı versin. Fiyatlar yükseldiği dönemde hızlı davranan marketlerin düşüş döneminde de hızlı davranmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Organik sertifikasını kontrol edin"

Afyon, tüketicilerin "organik", "gezen tavuk" ya da "köy yumurtası" tüketmek istediğini ancak 7 gün 24 saat denetlenebilir tesislerde üretilen yumurtaların da daha az değerli olmadığını belirtti.

Tüketicilere yumurta satın alırken "organik sertifikası"nı kontrol etmelerini tavsiye eden Afyon, beyan esaslı değil, belge esaslı üretimin önemli olduğunu sözlerine ekledi.