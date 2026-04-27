Yumurta fiyatlarında 'mayıs çukuru' etkisi

Kış aylarında değişen kahvaltı alışkanlıkları ve sürülerin gençleşmesi, yumurta arzını artırarak fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Bu etkiyle birlikte her yıl mayıs ayında görülen fiyat düşüşü, sektörde “Mayıs Çukuru” olarak adlandırılıyor.

Mayıs çukuru bu yıl erken başladı

Bu yıl sürecin biraz erken başladığını dile getiren YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, tüketimin azalıp üretimin arttığı senaryoda, arz talep dengesinden ziyade 'fiyatlar düşecek' algısıyla aracı tüccarların yumurtayı bünyelerine çekmeyişinin ve sıfır stokla ilerlemesinin fiyatlardaki düşüşün temel sebebi olduğunu söyledi.

Yumurta üretiminde verimliliğin şu an yüzde 120'nin üzerinde olduğunu belirten Afyon, üretim sürecinde 'mayıs çukuru'na düşen sektörün daha fazla krize gitmemesi adına kısıtlanan aylık 1000 tonluk ihracatın 5 bin tona çıkarılmasının ise üreticiye soluk aldırdığını belirtti.

"Üretim ve ihracat dengede”

5 bin tonun Türkiye için büyük bir rakam olmadığını da dile getiren Afyon, "5 bin ton 80 milyon adet yumurta demek. Bu 80 milyon adet yumurta Türkiye'nin bir günlük üretimi. Bu rakam ihracata gidince fiyatlara yansıyacak algısı oluşmasın çünkü birinci önceliğimiz iç piyasa ve fiyat istikrarı" dedi.

Üretimi korumak adına yatırımları fazlalaştırmaya devam edeceklerini belirten Afyon, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından kaynaklı lojistik sıkıntılar yaşandığını ancak son 3 aydır Avrupa Birliği'nden yumurta talebi aldıklarını söyledi.

Afyon, sektör temsilcilerinin yumurta ihracatına yönelik kota uygulamasına rağmen güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduklarını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere birçok pazara yumurta gönderdiğini belirten Afyon, fiili olarak 39 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca aralıksız 19 ülkenin talebinin karşılandığına dikkat çeken Afyon, “Kotalı ihracata rağmen bu ülkelerin ihtiyacına yanıt verebiliyorsak, üretim açısından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.