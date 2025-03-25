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Yumurta ihracatına fon kesintisi düzenlemesi Resmî Gazete’de

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) uygulamasında değişikliğe gidildi.

Haber Merkezi
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Yumurta ihracatına fon kesintisi düzenlemesi Resmî Gazete’de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, tavuk yumurtası (Gallus domesticus türü) ihracatında kilogram başına 1,5 ABD doları karşılığı Türk Lirası kesinti uygulanacak.

Değişiklik, 13 Ekim 1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren DFİF Hakkında Kararın 11. maddesinin A fıkrasının 15. bendinde yapıldı.

Karar, yayımıyla birlikte yürürlüğe girerken uygulamayı Ticaret Bakanlığı yürütecek.

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