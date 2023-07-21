Yumurta üreticilerinden kanserojen ürün iddialarına tepki

ANKARA (EKONOMİ) - Yumurta üreticileri, yaptıkları açıklama ile kanserojen ürün iddialarına tepki gösterdi. Hâlen 39 ülkeye aktif olarak ihracat yaptıklarını belirten Afyon, Uzakdoğu’ya ihracatta yakalanan başarının, acımasız pazar mücadelesinde iki kişinin ticari olarak uzlaşamaması sebebiyle gölgelendiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sektörü 7/24 denetlediğini kaydeden İbrahim Afyon, “Ülkemizde 20 yıldır ithalatı, üretimi ve kullanımı yasak olan bu maddenin, çok küçük oranda gözden kaçma ihtimaline karşı bile Tarım ve Orman Bakanlığı denetçileri görev başındadır” dedi. Yumurta üretiminin, ürün tavaya ulaşana kadarki tüm aşamalarının denetlendiğinin altını çizen İbrahim Afyon, mevcut geriye dönük izleme sistemi sayesinde yumurtanın hangi tavuktan alındığının bile tespit edilebildiğini anlattı.

Senelerdir verilen başarılı çalışmaların ile tüketim miktarında önemli artışlar yaşandığını söyleyen Afyon, “Tüketicilerimiz 7/24 denetime tabi ve etiket bilgiler ile takibi yapılabilen ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketime devam edebilirler” diye konuştu. Afyon, Tayvan’a 4 ay içinde 217 konteyner ürün gönderildiğini bunlardan 5 tanesinde sorun tespit edildiğini kaydetti.