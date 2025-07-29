Yumurtada 1.5 dolarlık DFİF kesintisi kaldırıldı! İhracatçıdan ‘kota’ çağrısı geldi

Sofralık yumurta ihracatında kilogram başına uygulanan 1.5 dolarlık DFİF kesintisi kaldırıldı. Kararla ilgili açıklamalarda bulunan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, kararın ihracatçının üzerindeki mali yükü hafifleterek sektöre rekabet avantajı kazandıracağını belirtti.

"İhracatçıya nefes aldırdı"

Bedri Girit, DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kesintisi kaldırılmasını değerlendirdi. Girit, “kararın yalnızca mali yükün kaldırılması değil; aynı zamanda sektörün önünü açan, ihracatçıya nefes aldıran stratejik bir adım olduğunu dikkat çekerek, “Sofralık yumurta ihracatımız, özellikle Orta Doğu ve Asya pazarlarında her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahip. Ancak kilogram başına uygulanan DFİF kesintisi, ihracatçılarımızın rekabet gücünü sınırlamakta, maliyet yapısını zorlamakta ve dış pazarlarda fiyat tutturmalarını güçleştirmekteydi. İlgili DFİF kesintisi uygulandığı dönem boyunca geçen senenin aynı dönemine oranla %60 oranında ihracatta düşüş görüldü. Bu nedenle kesintinin kaldırılması için uzun süredir gerek Bakanlıklarımız nezdinde gerekse sektör içi platformlarda yoğun bir şekilde çalıştık.” dedi.

“Kota sistemi de kalkmalı”

Başkan Girit, “Bugün geldiğimiz noktada, Ticaret Bakanlığımızın ve ilgili karar mercilerinin sektörümüzün sesine kulak vererek bu adımı atmış olmasını son derece değerli buluyoruz. Daha da önemlisi, bu adım Türk yumurtasının küresel pazarlardaki konumunu güçlendirecek, yeni pazarlara açılmamıza olanak tanıyacaktır. İhracatta eski pazarlarımızı kazanacağımız sisteme dönmek için geçici olarak uygulandığına inandığımız kota sisteminin de kalkmasını talep ediyoruz. Unutmayalım ki normale dönmek Türkiye’yi spotcu piyasadan çıkartıp, şampiyonlar ligine taşır. Yumurta ihracatında DFİF kesintisinin kaldırılması ile birlikte, Türk ihracatçısının rekabet gücü artacak, sektör daha sürdürülebilir ve kârlı bir yapıya kavuşacaktır. Özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Singapur gibi yoğun talep gelen pazarlarda fiyat tutturma esnekliği artacak, yeni ihracat anlaşmalarının önü açılacaktır. Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen başta Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a, Bakanlık bürokratlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine, ihracatçılarımızın taleplerini her platformda dillendiren sektör temsilcilerine ve katkı sunan tüm paydaşlara içtenlikle teşekkür ederiz.” diye konuştu.