  3. Yumurtada arz-talep krizi: Duble 30 kuruş zamlandı, piliç 20 kuruş ucuzladı
Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarında hem düşüş hem de artış var.

VEYSEL AĞDAR

Duble yumurtanın fiyatı 30 kuruş artarken ve piliç yumurtası 20 kuruş ucuzladı. Geçen hafta 70 kuruşluk fiyat düşüşü ile dikkatleri üzerine çeken kılavuz yumurta fiyatı ise bu hafta sabit kaldı.

Kayseri’de geçen hafta 3,65 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,95 TL’ye, eski ana yumurtanın 3,55 TL’den 3,85 TL’ye yükselirken yarka yumurtanın 2,70 TL’den 2,50 ve piliç yumurtanın da 1,95 TL’den 1,75 TL’ye geriledi. Geçen hafta 70 kuruşluk düşüşle dikkatleri üzerine çeken kılavuz yumurta ile yeni ana yumurtanın fiyatı ise sabit kaldı. Bir diğer üretim merkezlerinden Afyonda ise duble ve eski ana yumurtanın fiyatı 20 kuruş artarken diğer ürünlerde ise sabit kaldı. Afyonda duble yumurtanın tanesi 4,20 liraya, eski ana yumurtanın da 4,10 liraya çıktı.

Sıcak ve sönük turizm yumurta tüketimini düşürdü

Yumurta fiyatlarında arz-talebin belirleyici olduğunu kaydeden Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, fiyat düşüşlerinde aşırı sıcakların etkisi olduğunu söyledi.

Üreticinin elindeki ürünü bekletemediğini bununda küçük boy yumurtalarda arz fazlası yarattığını kaydeden Başkan Afyon, fiyat düşüşündeki diğer etkenin ise turizm sezonunun beklenen canlılığın yakalanmamasının olduğunu söyledi. İhracata uygulanan FON kesintisinden dolayı kaybolan dış pazarın yeniden kazanılması için değer kaybı yaşanıyor diyen Afyon şöyle devam etti;  “Büyük boy yumurtada arz düşüşü var, buda fiyatını artırıyor. Piliç ve yarka cinsi küçük boy yumurta fiyatları ise üretime giren yeni sürüler nedeni ile arz fazlalığından dolayı düşüyor. ”

Kayseri’de toptan yumurta fiyatları (adet/TL)

Cinsi                          4 Ağustos    11 Ağustos

Duble                               3,65              3,95

Eski Ana                         3,55              3,85

Yeni Ana                        3,20              3,20

Yarka                              2,70              2,50

Piliç                                 1,95              1,75

Kılavuz                           1,45              1,45

