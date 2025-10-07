Yumurtada dalgalanma sürüyor: Bir ayda 40 kuruş arttı, bu hafta 35 kuruş düştü

VEYSEL AĞDAR

Okulların açılmasıyla birlikte eylül ayında 40–50 kuruş arasında artış gösteren yumurta fiyatları, ekim başı itibarıyla düşüşe geçti. Son bir haftada Afyon’un Başmakçı ilçesi ve Kayseri’de duble, eski ana ve yeni ana yumurtalarda fiyat düşüşü görüldü.

Afyon’da geçen hafta 5,20 lira olan duble yumurtanın tanesi bu hafta 4,90 liraya, Kayseri’de de 5,15 liradan 4,80 liraya geriledi. Eski ana yumurtada da her iki merkezde 30 kuruşluk düşüş yaşandı. Yarka yumurtada ise Afyon’da fiyat 4,55 liradan 4,25 liraya, Kayseri’de ise 4,20 liradan 4 liraya indi.

Kayseri’de piliç yumurta fiyatı 60 kuruş arttı

Buna karşın, piliç ve kılavuz yumurtalarda Kayseri’de artış dikkat çekti. Piliç yumurtanın tanesi 2,90 liradan 3,50 liraya, kılavuz yumurtanın tanesi ise 2,50 liradan 3 liraya çıktı. Afyon’da bu iki grupta fiyat değişmedi. Sektör temsilcileri, son haftalardaki gerilemenin arzda yaşanan artıştan kaynaklandığını belirterek, “Eylül ayında okulların açılmasıyla talep artmış, bu da fiyatları yukarı çekmişti. Ancak arz artınca denge yeniden sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük boy yumurta fiyatında artış var (adet/TL)