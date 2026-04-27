  3. Yumurtada fiyat düşüşü durdu, yükseliş başladı
Son bir aydır ciddi düşüş görülen yumurta fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Haber Merkezi
Yumurtada fiyat düşüşü durdu, yükseliş başladı
VEYSEL AĞDAR

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptan yumurta fiyatları adet başına tüm ürünlerde 30 kuruş arttı. Arz fazlası ve “Mayıs Çukuru” olarak bilinen düşük tüketim döneminin negatif etkisini erken atlattı.

Son 1 ayda adet başına 1 lira düşen yumurta fiyatları toparlanma sinyali verdi. Duble, eski ana, yeni ana, yarka, piliç ve kılavuz ürünlerde fiyatlar 30 kuruş arttı. Son 1 haftalık veriler arz fazlası ve mevsimsel talep daralması nedeniyle gerileyen fiyatların yeniden denge arayışına girdiğini gösteriyor.

Sektör temsilcileri, arz fazlası ve mevsimsel talep daralması nedeniyle düşen fiyatların yeniden dengelenmeye başladığını, önümüzdeki haftalarda piyasanın seyrinin iç talep ve ihracat hareketliliğinin belirleyici olacağını ifade etti.

Adet başına 30 kuruş artı (Adet/TL)

 

Başmakçı

  

Kaytaş

    

Sınıf

20 Nisan

27 Nisan

20 Nisan

27 Nisan

 

Duble

3,20

3,50

3,10

3,40

 

Eski ana

3,10

3,40

3,05

3,35

 

Yeni ana

3,00

3,30

2,95

3,25

 

Yarka

2,80

3,10

2,65

2,95

 

Piliç

2,30

2,60

2,25

2,55

 

Klavuz

1,90

2,20

1,75

2,05

 

 

