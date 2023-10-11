‘Yumuşak güç’ cari açığa ilaç oldu

İstanbul Turizm Fuarı’nda (İTF) ‘Ekonominin Yumuşak Gücü: Hizmet İhracatı’ ismiyle bir de panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler Komitesi Başkanı Hediye Güral Gür üstlenirken, konuşmacılar arasında HİB Yönetim Kurulu Muhasip Üye ve Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri Komitesi Başkanı Mehmet Erdoğan, HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Aksoy ile HİB Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer yer aldı.

41,2 milyar dolarlık kısmı turizmden geliyor

Panelin açılışında Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesinde 5 bin üye bulunduğunu dile getiren Hediye Güral Gür, “Birlik içerisinde 600’ün üzerinde turizm sektöründen üye var. 2022 yılında hizmet ihracatı 90 milyar seviyelerine ulaştı. Bunun 41,2 milyar doları ise turizm sektöründen geldi. Bu anlamda sektörümüzün büyüklüğünün de ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak, bu başarıyı ortaya çıkan sinerji ile hep birlikte yakalıyoruz. Pek çok sektör ile bir araya geliyoruz. Sinerjisinden yararlandığımız en önemli sektörlerden bir tanesi de kültür, sanat. Ve bunların içinde de tabii ki dizi sektörü geliyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemizin nasıl tanındığını, sanatçılarımızın orada nasıl ilgi gördüğünü birebir tecrübe etme fırsatı buluyorum. Fatih Aksoy ile beraber uzak sayılabilecek ülkelerden Panama’ya, Meksika’ya seyahat ettik. Bizimle beraber oraya seyahat eden sanatçılarımızın gerçekten sokakta yürüyemediğine şahit oldum. Bunlar efsane değil, gerçek ve bu işlerin mimarı da yapımcılarımız. Bu anlamda ben dizilerin turizme katkılarına çok inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

800 milyondan fazla kişiye ulaşıyoruz

Ekonominin yumuşak gücü olan hizmet ihracatının önemli bir parçasının, kültürel değerlerin uluslararası izleyici kitlesine aktarılması olduğunu kaydeden Fatih Aksoy, “Dizi-film ve Türk animasyon sektörü hızlı bir ivmelenmeye sahip. Doğru projelerle birçok sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme gücü çok yüksek bir sektör. Bunlardan biri de elbette turizm sektörü. Turizm sektörüne en büyük katkımız da tanıtım yoluyla gerçekleşiyor. Ülkemizin doğal ve tarihi güzelliklerinin projelerimizde yer alması bugün 140’tan fazla ülkede 800 milyondan fazla izleyiciye ulaşması anlamına geliyor ki çok önemli bir potansiyelden bahsediyoruz. Şu anda en büyük ikinci dizi ihracatçısı konumundayız. İlk sırada ise ABD geliyor. ABD film ihracatından dolayı çok büyük gelir elde ediyor. Biz de dizi ihracatı ile öne çıkıyoruz.” dedi. Türkiye hakkında uluslararası alanda yapılan haksız eleştiriler olduğunu kaydeden Fatih Aksoy, “Ne yapılırsa yapılsın, insanlar evlerine gittiğinde bir Türk dizisini açıp izliyor. Biz, insanlarla bağ kuruyoruz. Türk dizilerini izleyenler ülkemize gelmek istiyor. Böylece hizmet ihracatına her anlamda fayda sağlamış oluyoruz. Hizmet ihracatı, insanlara dokunuyor ve dokunduğu insanda etki yaratıyor. İşte, bu yüzden Türkiye'nin imajını oluşturmada çok önemli bir role sahibiz. Bu imaj bugün doğru bir yerde. Turizm de sağlık turizmi de dizi ihracatı da şu an iyi bir noktada. Gelecekte çok daha iyi olacağına yönelik de inancımız tam.” diye konuştu.

İhracata ve ülkenin popülaritesine katkı

HİB Yönetim Kurulu Muhasip Üye ve Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri Komitesi Başkanı Mehmet Erdoğan da yaptığı konuşmada, şu konulara dikkat çekti: “2022 yılında, Türkiye’nin hem mal hem de hizmet sektörlerinin toplam ihracatı 343 milyar doları aştı. Hizmet ihracatı ne kadar artarsa bizim mal ihracatına ve ülkenin popülaritesine katkısı da o kadar artacaktır. İki dönemdir Sayın Bakanlarımız Mehmet Muş ve Ömer Bolat’ın altını çizdiği bir konu var. O da ‘hizmet ihracatı’. Tüm bunlar bir araya geldiğinde hizmet ihracatının toplumda ön plana çıkmaya başladığını anlıyoruz. Bunlar da heyecanımızı artırıyor.” Hizmet ihracatı denildiğinde akla ilk olarak turizm, sağlık turizmi, eğitim, yazılım, bilişim, lojistik, taşımacılık ve liman işletmeciliği gibi kavramların geldiğini dile getiren Mehmet Erdoğan, “Hizmet ihracatçıları olarak turisti ilk karşılayan da son uğurlayan da biz oluyoruz. Bu alanlarda da hem yurt içi hem de yurt dışında yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Bunların ülkemizin hem mal ihracatının hem hizmet ihracatının gelişimine çok büyük katkısı olduğu şüphesiz.”

Ülke ekonomilerini ayakta tutan güç

Hizmet ihracatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Özer; hizmet ticaretinin, ‘Ekonominin Yumuşak Gücü’ kavramı açısından son derece önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Fatih Özer, “Yumuşak güç, sizin kültürel değerlerinizdir. Hizmet ihracatı da yumuşak gücü bünyesinde barındıran bir husus. Dünyada yaşanan birçok kriz göz önünde bulundurulduğunda hizmet sektörlerinin bu krizlerden daha az etkilendiğini ve kriz dönemlerinde ekonomileri ayakta tutan güç olduğunu görüyoruz. Hizmet ihracatı ekonomik güç olarak da çok önemli.” dedi. Hizmetler sektörünün, Türkiye’nin cari açıkla mücadelesinde önemli bir role sahip olan ve dış ticaret fazlası sağlayan kritik bir sektör olduğunun altını çizen Fatih Özer, “2022 yılında, hizmet ihracatçılarımız cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 89 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu başarı, ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir katkı sundu. 17 milyondan fazla kişiye iş imkânı sağlayan sektörlerimiz, aynı zamanda bir önceki yıla göre hizmet ihracatında yüzde 47’lik artış göstererek dünya hizmet ihracatı sıralamasında 23. sıraya yükseldi. 2023 yılının ilk 7 ayında, TCMB verileri çerçevesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,19 artışla 53,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirildi. Hizmet sektörlerimiz için 2023 yılının 120 milyar dolar ihracat ile tamamlanmasını hedefliyoruz. Ülke cari açığına yapılan katkıda hizmet sektörlerimizin tümünün payı çok fazla.” diye konuştu.