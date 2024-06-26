Yunanistan Merkez Bankası büyüme tahminini yükseltti

Yunanistan Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 oranında büyüyeceğini ve yatırım, tüketici harcamaları ve ihracatın desteğiyle önümüzdeki yıllarda da güçlü ivmesini sürdüreceğini öngördü.

Yunanistan Merkez Bankası, nisan ayında bu yıl büyümenin yüzde 2.1 olacağını tahmin etmişti.

On yıl süren borç krizinden 2018 yılında çıkan Yunanistan, geçen yıl yüzde 2 oranında büyüdü.

Yunanistan MB ekonominin 2025 yılında yüzde 2,5, 2026 yılında ise yüzde 2,3 oranında büyüyeceği öngördü.

Özellikle gıda ve hizmet sektörlerinde enflasyonla mücadele edilmesi, Avrupa fonlarının alımının hızlandırılması ve yapısal zayıflıkların giderilmesine yönelik reformların ilerletilmesinin temel öncelik olması gerektiği belirtildi.