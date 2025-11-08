Yunanistan'a kredi notu sinyali!

Scope Ratings GmbH, Yunanistan'ın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli tahvil notlarını BBB seviyesinde teyit etti. Kuruluş, notların görünümünü "Stabil"den "Pozitif"e revize etti.

Kuruluş, Yunanistan'ın kısa vadeli notlarını ise S-2 olarak korudu. Görünümler "Stabil" olarak belirlendi.

Kararda, "İyileşen ekonomik dayanıklılık, sürdürülen mali disiplin ve borç azalması görünüm değişikliğinin nedeni oldu. Yüksek borç, yapısal büyüme kısıtlamaları ve kalıcı dış açık ise ülkenin temel zorlukları arasında yer alıyor" denildi.