  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yunanistan'a kredi notu sinyali!
Takip Et

Yunanistan'a kredi notu sinyali!

Scope Ratings, Yunanistan'ın not görünümünü 'Pozitif'e yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'a kredi notu sinyali!
Takip Et

Scope Ratings GmbH, Yunanistan'ın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli tahvil notlarını BBB seviyesinde teyit etti. Kuruluş, notların görünümünü "Stabil"den "Pozitif"e revize etti.

Kuruluş, Yunanistan'ın kısa vadeli notlarını ise S-2 olarak korudu. Görünümler "Stabil" olarak belirlendi.

Kararda, "İyileşen ekonomik dayanıklılık, sürdürülen mali disiplin ve borç azalması görünüm değişikliğinin nedeni oldu. Yüksek borç, yapısal büyüme kısıtlamaları ve kalıcı dış açık ise ülkenin temel zorlukları arasında yer alıyor" denildi.

Ekonomi
Yurt dışı müteahhitlerin Türkiye’den aldıkları yatırım mallarına Eximbank desteği
Yurt dışı müteahhitlerin Türkiye’den aldıkları yatırım mallarına Eximbank desteği
Türkiye’nin un ihracatı ekimde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 41 arttı
Türkiye’nin un ihracatı ekimde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 41 arttı
TESK Başkanı Palandöken: Basit usul kararı esnafı hazırlıksız yakaladı
'Basit usul kararı esnafı hazırlıksız yakaladı'
Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon ton olarak yeniden belirlendi
Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon ton olarak yeniden belirlendi
Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı: Satışı durduruldu
Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
TİGEM 2 bin ton buğday satacak
TİGEM 2 bin ton buğday satacak