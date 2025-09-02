Yunanistan'a 'Altın Vize' akını: Türkler yüzde 152'lik artışla başı çekti!

Yunanistan'ın en az 250 bin euro'luk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum izni verdiği 'altın vize' programına Türk vatandaşlarının ilgisi hızla artıyor. Yunan Ekathimerini gazetesinde yayımlanan habere göre, Temmuz 2025 itibarıyla programdan yararlanarak oturum izni alan Türklerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %152'lik artışla 2 bin 449'a yükseldi.

Haberde, "Türk yatırımcılar, son iki yılda Yunan gayrimenkul piyasasındaki yatırım faaliyetlerini önemli ölçüde artırarak altın vize programının şampiyonları olarak öne çıkıyor" ifadelerine yer verildi. Bu artışın ardında, Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği vatandaşlığına giden yolda sağladığı kolaylıklar etkili oluyor.

Bu artışta, program kapsamındaki fiyat eşiğinin 800 bin Euro'ya çıkması öncesinde başvuruların hızlanmasının etkili olduğu belirtildi.

Türklerden sonra en fazla artış İsraillilerde oldu

Altın vize programından onay alanlarda Türklerden sonra en fazla artış İsraillilerde oldu. Gazze'de ABD desteğiyle Filistinlilere karşı soykırım operasyonu yürüten İsrail'in vatandaşları, Yunanistan'daki altın vize onay sayılarını temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artışla 260'tan 510'a yükseltti. İsraillilerin, Yunanistan dışında Güney Kıbrıs'ta da gayrimenkul alımlarını artırması, bu ülkelerde endişe, tartışma ve tepkilere neden oluyor.

Donald Trump yönetiminden kaçış etkili oldu

Bu dönemde Yunanistan'dan altın vize alan ABD'lilerin sayısı yüzde 52 artışla 518'e, İngilizlerin sayısı yüzde 50,8 oranında artışla 706'ya yükseldi. ABD'lilerin sayısındaki artışta, aşırı sağcı Donald Trump yönetiminden kaçışın da etkili olduğu belirtiliyor. Halihazırda 11 bin 887 başvurunun incelendiğine işaret eden gazete, önümüzdeki aylarda altın vize alanların sayısının artacağına işaret etti.

Rakamın 35 bini bulması bekleniyor

Listenin uzun süredir ilk sırasında yer alan altın vize sahibi Çinlilerin sayısı ise yüzde 14,7 artışla 8 bin 179'a yükseldi.

Programın başlamasından bu yana geçen beş yılda toplamda 23 bin 221 kişi altın vize aldı. Onay sürecindeki başvurularla birlikte rakamın 35 bini bulması, bu rakamın gayrimenkul değeri karşılığının ise 8,5 milyar Euro olması bekleniyor.