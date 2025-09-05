  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: ‘Cascade’ ile kolay başvuru imkanı
Takip Et

Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: ‘Cascade’ ile kolay başvuru imkanı

Yunanistan, Türk vatandaşları için uyguladığı hızlı vize işlem programı 'Cascade'yi yeniden devreye aldı. Bu sistemle, daha önce Schengen vizesi almış deneyimli seyahatseverler için vize başvuru süreçleri büyük ölçüde hızlanacak ve kolaylaşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: ‘Cascade’ ile kolay başvuru imkanı
Takip Et

Yunanistan, Türkiye’den kısa süreli Schengen vizesi başvurusunda bulunan vatandaşlar için yeni bir uygulama başlattı. Kosmos Vize Hizmetleri’nin duyurusuna göre, 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren ‘kademeli vize (Cascade)’ sistemiyle, önceki vizelerini kurallara uygun şekilde kullanan ve ‘güvenilir yolcu’ statüsüne sahip Türk vatandaşları, Schengen vizesi başvurularında daha hızlı ve kolay bir süreçten faydalanabilecek. Ancak kamyon şoförleri bu uygulamanın dışında bırakıldı.

Türk vatandaşları Schengen vize başvurularında en çok Yunanistan’ı tercih etti

AB verilerine göre, 2024 yılında Türk vatandaşları Schengen vize başvurularında en çok Yunanistan’ı tercih etti. Geçen yıl yapılan başvuruların sayısı 296 bin 377 olurken, Almanya ve Fransa sırasıyla 215 bin 506 ve 151 bin 640 başvuruyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Letonya, Estonya ve Portekiz ise en az başvuru alan ülkeler arasında oldu.

Japonya'nın döviz rezervleri 3 yılın zirvesindeJaponya'nın döviz rezervleri 3 yılın zirvesindeDolar

 

Piyasada Artçı Şoklara Dikkat! | Paranın İzinde | Süheyla YılmazPiyasada Artçı Şoklara Dikkat! | Paranın İzinde | Süheyla YılmazEkonomi

 

Ekonomi
Mardin’de çöp elektriğe dönüşüyor, 18 bin eve güç sağlanıyor
Mardin’de çöp elektriğe dönüşüyor, 18 bin eve güç sağlanıyor
ING'den TCMB için faiz tahmini: Daha az agresif olunmasını bekliyoruz
ING'den TCMB için faiz tahmini
Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara 27 bin 500 liraya varan promosyon imkanı
Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara 27 bin 500 liraya varan promosyon imkanı
Türkiye, un ihracatında küresel liderliğini 11. yıla taşıyor
Türkiye, un ihracatında küresel liderliğini 11. yıla taşıyor
Denizli ihracatı 400 milyon doları 4. kez geçti
Denizli ihracatı 400 milyon doları 4. kez geçti
Eylül ayı yaşlı aylığı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı
Eylül ayı yaşlı aylığı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı