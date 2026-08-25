Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: Mısır üreticisinin sulama borcunda süre uzatılsın

ADANA / EKONOMİ

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yoğun yağışların mısır ekimi ve hasadında gecikmelere yol açtığını belirtti.

Doğan, üreticilerin sulama borçlarını indirimli şekilde ödeyebilmesi için 31 Ağustos olarak belirlenen son ödeme tarihinin eylül ayı sonuna kadar ertelenmesini talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, “Çiftçimizin bugün en önemli sorunu nakit akışıdır. Mısırını hasat edecek, ürününü satacak ve elde ettiği gelirle öncelikle sulama birliğine olan borcunu ödeyecek. Ancak mısır hasadının henüz yaklaşık yüzde 15’i yapılabilmiş durumda. Hasat yapılabilen alanlarda dahi rutubet oranı yüzde 14 -15 seviyesine düşmedi. Böyle bir ortamda üreticiden 31 Ağustos’a kadar sulama borcunu ödemesini beklemek fiilen mümkün değildir” dedi. Sulama borçlarının ödeme süresinin uzatılması amacıyla ilgili kurum ve yetkililerle temaslarda bulunduklarını ifade eden Doğan, DSİ Bölge Müdürlüğü, bazı Adana milletvekilleri ile sulama birliği başkanları ve müdürleriyle yapılan görüşmelerden bugüne kadar sonuç alınamadığını belirtti. Üreticilerin herhangi bir borçtan kaçınmadığını vurgulayan Doğan, taleplerinin yalnızca hasat ve ürün satış takvimine göre, uygulanabilir bir ödeme süresi olduğunu dile getirerek, “Çiftçimiz borcunu ödemek istiyor. Fakat önce ürününü hasat edip satabilmesi gerekiyor. Yaşanan gecikme çiftçinin tercihi değil, tamamen iklim şartlarından kaynaklanmaktadır. Olağanüstü bir üretim sezonu yaşanıyorsa ödeme takviminin de buna göre değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

"Aynı ilde iki farklı uygulama kabul edilemez"

Doğan, Adana’da faaliyet gösteren sulama birlikleri arasındaki farklı uygulamalara da değinerek ‘’Sağ Sahil Sulama Birliği’nin sulama ödemelerinin Eylül ayı sonunda alınacağını çiftçilere SMS yoluyla bildirdiğini, buna karşılık Sol Sahil Sulama Birliği’nin ödemelerin Ağustos ayı sonuna kadar yapılmasını, ödeme yapmayan çiftçinin indirimden yararlanamayacağını duyurdu. Aynı ilde, aynı ürünü yetiştiren, aynı iklim şartlarından etkilenen çiftçiler arasında iki farklı uygulamanın olması doğru değildir" dedi.