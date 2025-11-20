Yurt dışı alışveriş kısıtlaması kargo trafiğini çökertti: DHL Express Türkiye CEO’su açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile DHL Express Türkiye, ihracatçıların dünya pazarlarına daha avantajlı koşullarla ulaşmasını sağlayacak bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında Avrupa, Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu’daki 28 ülkeye gönderiler indirimli tarifelerle yapılacak ve ihracatçı üyelere yüzde 61’e varan avantajlı fiyatlar sunulacak.

İmza töreninin ardından CNBC-e’ye konuşan DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, sektördeki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Limitin 1500 Euro seviyelerinden 30 Euro'nun altına kadar indi"

Küresel kargo sektörünün yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini söyleyen Demiroğlu, Türkiye’de de maliyetleri düşürmek için çeşitli adımlar attıklarını ve verimlilik çalışmalarına yoğunlaştıklarını vurguladı.

Demiroğlu, yurt dışı alışverişlerde uygulanan limitin 1500 Euro seviyelerinden 30 Euronun altına kadar indiğini ve bu durumun kendilerini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Kamuoyunda “Temu kısıtlamaları” olarak da bilinen uygulama, yurt dışından yapılan bireysel ithalatı azaltmayı hedefliyordu.

"Günde 30 adete kadar geriledi"

Volkan Demiroğlu, bu düzenlemeler öncesinde yalnızca kendi şirketlerinde bu alanda günde 3 bin adet kargo işlemi gerçekleştirdiklerini ancak düzenlemenin ardından bu sayıların günde 30 adete kadar gerilediğini anlattı.

Çinli e-ticaret devi Temu’yu tüm dünyada bu alanda kendilerinin büyüttüğünü anlatan Demiroğlu, “Biz Türkiye’de Temu ile çalışmadık ama bu alanda ciddi bir miktarda kargo teslimi yapıyorduk” dedi. Demiroğlu, bu tablo karşısında oldukça olumsuz etkilendiklerinin altını çizdi. Volkan Demiroğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye’de depo, transfer merkezi ve yeni şube yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.