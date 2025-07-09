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Yurt dışı alışveriş sitelerine Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi

Ticaret Bakanı Bolat, yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre, Türkiye’ye doğrudan satış yapan internet siteleri artık ülkede iktisadi temsilci bulundurmak zorunda olacak.

Haber Merkezi
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Yurt dışı alışveriş sitelerine Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda uluslararası e-ticaret platformlarına ilişkin önemli bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Bolat, yurt dışı merkezli internet siteleri aracılığıyla Türkiye’ye yapılan satışlara dair yeni bir zorunluluğun yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Artık ülkede yerleşik bir iktisadi işletmeci bulundurmak zorunlu olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte, Türkiye’ye doğrudan ürün gönderen yurt dışı kaynaklı alışveriş sitelerinin artık ülkede yerleşik bir iktisadi işletmeci bulundurması gerekecek. Bu adım, hem tüketici haklarının korunmasını hem de ticari işlemlerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesini amaçlıyor.

Bolat, söz konusu düzenlemenin e-ticaretin adil rekabet çerçevesinde gelişmesini destekleyeceğini belirterek, “Bu uygulamayla birlikte yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarının da Türkiye’de faaliyet gösteren yerli firmalarla eşit şartlarda rekabet etmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Tüketici güvenliğinin artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele için kritik bir adım

Düzenlemenin, vergi kayıplarının önlenmesi, tüketici güvenliğinin artırılması ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor. Yeni şartların ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

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