Yurt dışı çıkış harcı 2025 ne kadar? Zamlı yurt dışı çıkış harcı ücreti

Yurt dışı çıkış harcı 2025 ne kadar? 2025 yılı içerisinde yurt dışı çıkış harcı tutarında yapılan güncellemelerle birlikte rakam değişmişti. 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı Kararı ile zamlı yurt dışı çıkış harcı ücreti 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla bir kez daha değişti. İşte zamlı yurt dışı çıkış harcı ücreti:

Yurt dışı çıkış harcı 2025 ne kadar?

Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL'den 1.254,9 TL'ye çıkartıldı. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasından sonra bu harç miktarı ortaya çıktı.

Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir?

Bu zamlı ücret, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Harç ödemesi; havalimanı ve gümrük kapılarındaki veznelerden, bankalardan ve Gelir İdaresi Başkanlığının dijital kanallarından kolayca yapılabilir.

Önemli bir not olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılan seyahatlerde (çipli kimlik kartıyla) ve yurt dışında oturma izni bulunan vatandaşlar için yurt dışı çıkış harcı muafiyeti söz konusudur.

Seyahatiniz öncesinde güncel yurt dışı çıkış harcı tutarını ödediğinizden emin olarak sorunsuz bir yolculuk yapabilirsiniz.

Yurt dışı çıkış harcı nasıl belirleniyor?

Yurt dışı çıkış harcının yıllık belirlenmesinde temel ekonomik göstergelerden biri Yeniden Değerleme Oranı (YDO)'dır. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca her yıl belirlenen bu oran, bir önceki yıla ait Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak hesaplanır. Harç tutarı, kural olarak bu YDO oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Ancak, nihai zamlı yurt dışı çıkış harcı miktarı, bu otomatik artışın ardından, ekonomik koşullar dikkate alınarak Cumhurbaşkanı Kararı ile farklı bir oranda artırılabilir veya azaltılabilir. Bu mekanizma, harç miktarının enflasyona paralel olarak güncel tutulmasını sağlar.