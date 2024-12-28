Yurt dışı çıkış harcı zamlandı: Harcını şimdi yatıran 10 Ocak’a kadar zamdan etkilenmeyecek
Yurt dışına çıkış harç puluna yüzde 42 zam geldi. Yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.1 Ocak'tan itibaren yurt dışına çıkış harcı 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi. 31 Aralık tarihine kadar 500 lira olarak yatırılan harçlar, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel Tebliği'ne göre göre yurt dışına çıkış harcı, 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi. Yüzde 42 zamlı yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Yurt dışı çıkış harcını şimdi yatıran 10 Ocak’a kadar zamdan etkilenmeyecek
Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacak. 2025 yılı itibarıyla yurt dışına çıkışta harç pulu kullanılmayacak.
Harçlar; vergi dairesi, yetkili bankalar, dijital vergi dairesi, GİB mobil uygulaması, PTT vezneleri ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yatırılabilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yurt dışı çıkış harcı tutarı 1 Ocak 2025’ten itibaren 500 liradan 710 liraya yükseltildi. 31 Aralık tarihine kadar 500 lira olarak yatırılan harçlar, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.