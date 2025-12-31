  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yurt dışı çıkış harcı ve özel iletişim vergisine zam geldi
Takip Et

Yurt dışı çıkış harcı ve özel iletişim vergisine zam geldi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerine göre yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL'ye, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL'ye çıkarıldı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt dışı çıkış harcı ve özel iletişim vergisine zam geldi
Takip Et

Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.  

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek. 

Özel iletişim vergisi arttı

Yeni Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla özel iletişim vergisi 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak 700 TL oldu. 