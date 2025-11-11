Yurt dışı harcamalarda rekor: 9 ayda 256 milyar TL

Türkiye’de artan yaşam maliyeti, yurt dışı online alışveriş talebini durduramadı. Ağustosta yapılan düzenlemeyle bireysel ithalat limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüş, vergiler de önemli ölçüde artırılmıştı. Avrupa Birliği’nden gelen ürünlerde vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a, diğer ülkelerden yapılan alışverişlerde ise yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseltildi.

Tüm bu ek yükümlülüklere rağmen, vatandaşların yurt dışından küçük çaplı ürün alışverişine ilgisinin azalmadığı, hatta talebin rekor seviyelere çıktığı belirtiliyor. Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre alışveriş sitelerine yönelimde özellikle kıyafet, elektronik aksesuar ve kişisel bakım ürünlerinin başı çektiği ifade ediliyor.

Kartlı yurt dışı harcamaları hız kesmedi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında yerli banka ve kredi kartlarıyla yurt dışı sitelerinden yapılan harcamalar yüzde 67 artışla 256 milyar 499 milyon liraya çıktı. Böylece 2024’ün tamamında yapılan 217 milyar 996 milyon liralık harcama miktarı yılın 9 ayında geçilmiş oldu. Temmuz, ağustos, eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 70 artışla 101.1 milyar 118 liralık, sadece eylülde ise yüzde 75 artışla 33.4 milyar liralık online yurt dışı harcaması yapıldı.

Konaklama harcamaları 14.9 milyar liraya ulaştı

Yurt dışı harcamalarının dağılımında ise turizm ve seyahat odaklı kalemler öne çıktı. Buna göre, seyahat ve taşımacılık başlığı altında 48.2 milyar liralık harcama yapılırken, konaklama harcamaları 14.9 milyar liraya ulaştı. Eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri kategorisi 13 milyar lira; market ve alışveriş merkezleri harcamaları 11.8 milyar lira; elektrik-elektronik ve bilgisayar ürünleri 10.1 milyar lira; giyim ve aksesuar alışverişleri ise 5.1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

e-ticaret platformlarına ilgisi hız kesmeden sürüyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, vergi ve denetim önlemlerine rağmen tüketicilerin yabancı e-ticaret platformlarına ilgisinin hız kesmeden sürdüğünü kaydetti. Bu artışta yurt içindeki fiyatların döviz bazında cazibesini yitirmesi, yurt dışı sitelerdeki düşük fiyatlar ve geniş ürün çeşitliliği ile kolaylaşan ödeme ve lojistik altyapısının etkili olduğunu kaydeden Ekmekçi, “Bu eğilim Türkiye’deki e-ticaret ekosistemi açısından hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Yurt dışı platformların vergi ve düzenleyici yükümlülüklerden muaf olmaları, yerli satıcılar için haksız rekabet oluştururken, katma değerin önemli bir kısmının ülke dışında kalmasına neden oluyor. Bu durum, hem iç pazarda fiyat baskısını artırıyor hem de istihdam ve vergi gelirleri açısından kayıplara yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve kırtasiye kategorilerindeki yükselişe dikkat çeken Ekmekçi, “Bu tablo, Türk tüketicisinin fiyat avantajı arayışıyla giderek daha fazla yurt dışına yöneldiğini; buna karşılık iç pazarda rekabetin sertleştiğini gösteriyor. Dengenin sağlanması için adil rekabet koşulları güçlendirilmeli, denetim mekanizmaları etkinleştirilmeli ve yerli üreticiler desteklenmeli” diye konuştu.