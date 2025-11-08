Yurt dışı müteahhitlerin Türkiye’den aldıkları yatırım mallarına Eximbank desteği

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılarak, Eximbank’ın ihracat desteklerinde kapsam genişletildi. Yapılan değişiklikle birlikte yurt dışında üstlenilen taahhüt işleri kapsamında, müteahhitlik şirketlerinin Türkiye’den tedarik edecekleri yatırım malları da destek kapsamında alındı. Yanı sıra akreditifli işlemler de destek kapsamına dahil edildi.

Buna göre yeni dahil edilenlerle birlikte Eximbank tarafından kullandırılan yatırım malı içeren mal ihracatı alıcı kredilerinde, Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR(OECD düzenlemesi kapsamındaki minimum faiz oranı) arasındaki faiz giderinin tamamı desteklenecek. CIRR son olarak vadesine göre; dolarda yüzde 4.80-5.60, Euro’da ise yüzde 3.20 ile yüzde 4 arasında değişiyor.

Tebliğin ilgili maddesine bir fıkra eklenerek, karar kapsamında kullandırılan alıcı kredilerinin geri ödenmemesi halinde, Eximbank üzerinde kalan riskin yüzde 25 oranında ve yıllık toplam en fazla 1 milyar lirasına kadar olan kısmının desteklenmesi hükme bağlandı.

Küresel pazarlara ihracat desteği 10 milyondan 48 milyona çıktı

Yapılan değişiklikle ihracat konsorsiyumu kapsamına alınan şirketler(ihracatı örgütlendiren) danışmanlık, eğitim, tanıtım, pazar araştırması, depolama hizmeti, birim kira ve temel kurulum mimarı çalışma giderleri yüzde 50 oranında ve 48 milyon liraya kadar desteklenecek. Buradaki maksimum destek oranı daha önce 10 milyon lira düzeyindeydi.

Desteğin süresi hedef pazarlara yönelik hizmet verenlerde 5 yıl olarak uygulanacak.

Bu kapsamda destek alanlar: birim kira desteği, tanıtım desteği, tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği, marka ve Turquality ve çok kanallı zincir mağaza desteklerinden yararlanamayacaklar. Ayrıca yurt dışı ana sanayine orijinal parça üretenlere verilen depo desteğinden de yararlanamayacaklar.