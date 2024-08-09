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Yurt dışı siparişe sıkı takip! Yeni sistem yolda: Hangi siteden ürün alındığına bakılacak

Geçtiğimiz günlerde sipariş limitlerinin azaltılması ve gümrük vergilerinin artırılmasıyla gündeme gelen yurt dışı alışverişleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de her alışverişin takip edilmesi için şirketlere tebligatta bulunulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Yurt dışı siparişe sıkı takip! Yeni sistem yolda: Hangi siteden ürün alındığına bakılacak
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Cnbc-e'den Fırat Gazel'in haberine göre Gümrükler Genel Müdürlüğü, bundan böyle Türkiye’ye gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden geldiğinin dijital ortamda kendisine bildirilmesini istedi. Kargo ve lojistik şirketleri her paket için bu bildirimi yapacak.

Hangi alışveriş sitesinden ürün alındığı takip edilecek

Böylece kimin yurt dışından hangi alışveriş sitesinden ürün aldığı takip edilebilecek. Coğrafi sınırlama yapılmaksızın tüm ülkelerden gelen paketler için bu uygulama yürürlüğe girecek.

Yeni sistem 15 Ağustos'a yetişecek

Yeni sistemin 15 Ağustos’a yetiştirilmesi istenirken, uygulamanın basitleştirilmiş gümrük beyannamelerinde "pazaryeri" isimli bir alan oluşturularak yapılması talep edildi. Doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’ye hızlı kargo ya da posta yoluyla getirilen ürünler için gümrük vergileri büyük oranda artırılmış, gümrük müşaviri olmaksızın çekilebilecek ürünler için toplam değer sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü.

2009’da 1500 Euro olan sınırın zaman içinde önce 150 Euro'ya, şimdi de 30 Euro'ya düşmesiyle birlikte yurt dışından alışverişlerin, gümrük müşaviri bedeli, gümrük vergisi ve ek gümrük vergisi yükü sebebiyle büyük oranda düşeceği hesap ediliyor.

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