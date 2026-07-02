Yurt dışı telefonlarda IMEI kayıt sistemi değişti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik"te değişikliğe gitti.

Düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, cep telefonu kayıt süreçlerinde önemli yenilikler hayata geçirildi.

SMS dönemi sona erdi

Yeni düzenlemeyle birlikte IMEI kayıt işlemlerinde SMS ile bildirim uygulaması kaldırıldı. Tüm başvuruların artık yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.

Diplomatik personel için özel uygulama

Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları için özel bir kayıt sistemi oluşturuldu. Sabah'ın aktardığına göre bu kişilerin cihazları, misyon kimlik kartları geçerli olduğu sürece kayıtlı sayılacak. Kimlik kartı süresinin dolması halinde cihazlara 120 gün ek kullanım süresi tanınacak.

Cihazlar kara listeye alınacak

Verilen ek sürenin sonunda IMEI numaraları devre dışı bırakılacak ve cihazlar kara listeye alınacak.

Bu cihazların yeniden kullanılması durumunda operatörlerin BTK'ya bildirim yapması zorunlu olacak.

Arızalı cihazlar için IMEI değişim imkanı

Yurt dışından getirilen telefonlarda arıza nedeniyle ana kart veya cihaz değişimi yapılması halinde IMEI güncellemesi mümkün olacak. Ancak bunun için değişim belgesi ve e-Devlet başvurusu şartı aranacak.

Belgenin; firma bilgilerini, eski-yeni IMEI numaralarını ve arıza nedeniyle değişim yapıldığını açıkça içermesi gerekecek.

Kullanım süresi nasıl işliyor?

Mevcut sistemde yurt dışından getirilen telefonlar bir takvim yılı içinde 4 ay süreyle kullanılabiliyor.

Çift SIM veya e-SIM desteği olan cihazlarda bu süre 8 aya kadar çıkabiliyor.

Kullanım süresi, SIM kartın takılıp şebekenin kullanılmasıyla başlıyor ve sistem SMS bildirimi üzerinden takibi sürdürüyor.

IMEI kayıt ücreti 54 bin TL'yi aştı

2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Bu yüksek maliyet, birçok kullanıcıyı yurt dışı cihaz kullanımına yönlendiriyor.

Süre sonunda kayıt yapılmayan cihazların iletişimi kesiliyor ve kara listeye alınıyor. Kullanıcıların kesinti yaşamamak için kayıt süreçlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.