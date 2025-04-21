  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 19,3 arttı: 5 yılın en düşüğü
Takip Et

Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 19,3 arttı: 5 yılın en düşüğü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 19,3 arttı. Böylelikle Yurt dışı ÜFE, yıllık bazda Haziran 2020'den beri en düşük düzeye geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 19,3 arttı: 5 yılın en düşüğü
Takip Et

YD-ÜFE 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,43 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 19,30 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,70 artış, imalatta yüzde 19,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 18,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82 artış, enerjide yüzde 5,08 azalış, sermaye mallarında yüzde 23,24 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,05 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,24 artış, imalatta yüzde 4,05 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,34 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89 artış, enerjide yüzde 4,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,38 artış olarak gerçekleşti.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu 279 milyar dolar açık verdiUluslararası Yatırım Pozisyonu 279 milyar dolar açık verdiEkonomi

 

Ekonomi
TÜGİAD Ankara ve TAİDER'den “Aile Şirketlerinde Girişimcilik ve Kurumsallaşma” paneli
TÜGİAD Ankara ve TAİDER'den “Aile Şirketlerinde Girişimcilik ve Kurumsallaşma” paneli
Ekonomi Muhabirleri Derneği Altın Kalem Ödülleri-2024 belli oldu: Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül
Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden Nasıl Bir Ekonomi’ye 2 ödül!
S&P, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı?
S&P, Türkiye'nin kredi notunu artıracak mı?
Kocaeli'de 23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Kocaeli'de 23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Marmarabirlik, son dilim ödeme tarihi belli oldu!
Marmarabirlik, son dilim ödeme tarihi belli oldu!
Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 28,92 arttı
Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 28,92 arttı