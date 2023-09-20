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Yurt Dışı ÜFE yıllık yüzde 59 yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,95, yıllık bazda ise yüzde 59,24 arttı.

Haber Merkezi
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YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %48,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %59,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,86 arttı.

İmalat yıllık yüzde 59,33 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %54,28, imalatta %59,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %50,89, dayanıklı tüketim malında %65,91, dayanıksız tüketim malında %60,55, enerjide %44,19, sermaye malında %69,54 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 1,94 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,17, imalatta %1,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,81, dayanıklı tüketim malında %2,84, dayanıksız tüketim malında %1,87, enerjide %7,93, sermaye malında %1,92 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri %40,01, ana metaller %41,45, kok ve rafine petrol ürünleri %44,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %82,84, makine ve ekipmanlar b.y.s. %79,98, tütün ürünleri %75,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri %6,54, tütün ürünleri %4,11, kağıt ve kağıt ürünleri %0,94 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %7,93, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %3,99, mobilya %3,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.