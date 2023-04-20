Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yüzde 40 yükseldi

YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,20 arttı.

İmalat yıllık yüzde 40,48 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,63, imalatta yüzde 40,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 39,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 42,80, dayanıksız tüketim malında yüzde 39,44, enerjide yüzde 23,04, sermaye malında yüzde 44,24 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 1,66 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,35, imalatta yüzde 1,66 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,69, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,42, enerjide yüzde 2,79, sermaye malında yüzde 1,25 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 15,90, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 23,04, ana metaller yüzde 30,03 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 64,70, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 56,47, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 55,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 0,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 6,62, diğer mamul eşyalar yüzde 4,08, ana metaller yüzde 3,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.