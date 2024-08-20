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Yurt dışı üretici fiyatları temmuzda yüzde 1,7 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 arttı.

Haber Merkezi
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Yurt dışı üretici fiyatları temmuzda yüzde 1,7 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,8 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,82, imalatta yüzde 27,3 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 24,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,4, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,59, enerjide yüzde 13,32 ve sermaye mallarında yüzde 30,88 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,21, imalatta yüzde 1,73 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 1,33, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,49, enerjide yüzde 2,87 ve sermaye mallarında yüzde 2,08 artış kayıtlara geçti.

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