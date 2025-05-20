Yurt dışı üretici fiyatları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96 artış, imalatta yüzde 22,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64 artış, enerjide yüzde 11,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,45 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10 artış, imalatta yüzde 4,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 artış, enerjide yüzde 3,76 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,37 artış olarak gerçekleşti.