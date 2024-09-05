Yurt dışı yatırımlarda başı gayrimenkul çekiyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre, yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2’si gayrimenkul sektöründe gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “Gayrimenkul sektörü, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur. TEPAV’ın verileri de bunu doğruluyor. Yurt dışındaki yatırımların yüzde 45,2’sinin gayrimenkul sektöründe yapılması, sektörün ne kadar güçlü ve cazip olduğunu gösteriyor. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları daha güvenli ve stabil alanlara yönlendirdi. Gayrimenkul sektörü de bu anlamda en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor.” dedi.

Yabancıya konut satışı düştü

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 42,8 oranında düşmesi. Bu konuda da görüşlerini paylaşan Fenercioğlu, “Yabancılara yapılan konut satışlarındaki düşüş, küresel ekonomik belirsizliklerin bir yansımasıdır. Ancak, bu durumun geçici olduğunu ve önümüzdeki dönemde yeniden artışa geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen taleplerde yaşanan düşüş, bu ülkelerdeki ekonomik ve politik gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Ancak, Türkiye’nin sunduğu cazip yatırım fırsatları ve yaşam koşulları, yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

“Gayrimenkul yatırımcı için cazip olmaya devam edecek”

Son olarak, gayrimenkul sektörünün geleceği hakkında olumlu görüşlerini dile getiren Fenercioğlu, “Gayrimenkul sektörü, sunduğu güvenli ve karlı yatırım fırsatları ile her zaman cazip olmaya devam edecek. Yatırımcıların ilgisi, sektörümüzün büyümesini ve gelişmesini sürdürecektir. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde yapılan yatırımlar hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Antalya ve İstanbul gibi şehirlerde yapılan yatırımların artması, bu bölgelerin ne kadar cazip olduğunu gösteriyor. Gelecekte de bu trendin devam edeceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konut yatırımında Kıbrıs ve Montenegro öne çıkıyor

Özellikle son dönemde konut yatırımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Montenegro’nun (Karadağ) ön plana çıkmaya başladığını söyleyen Aycan Fenercioğlu, devamında şunları kaydetti: “Türkiye’de konut yatırımının pahalı hale gelmesi ve finansmana erişim sorunları Türk gayrimenkul yatırımcısının rotasını yurt dışına çevirmesine neden oldu. Bu kapsamda KKTC en ön plana çıkan destinasyonlardan biri oldu. Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kıbrıs, son dönemde inşaat projeleri ve yatırımcı ilgisiyle dikkat çekiyor. Sıcak iklimi, 300 gün turizm potansiyeli, emlak fiyatlarının Avrupa’ya göre daha düşük olması ve poundla kira getirisiyle cezbeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yabancı konut alıcılarının akınına uğruyor. Ada’da yerli, yabancı yaklaşık 30’u büyük olmak üzere, irili ufaklı birçok müteahhidin 100’lerce daireyi aşan konut projeleri sürüyor. Bir diğer öne çıkan destinasyon ise Montenegro oldu. Sırbistan, Türkiye ve Rusya vatandaşları veya şirketleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde Montenegro'da en çok yabancı gayrimenkul alıcısı oldu. Montenegro yani diğer adıyla Karadağ, Adriyatik kıyısında edinilebilecek lüks mülklerle yabancıların ilgisini çekiyor. Karadağ'da gayrimenkul yatırımı yapan 14,6 milyon euro ile Sırplar ilk sırayı alırken, onu 11,2 milyon euro ile Türkiye'den kişi ve şirketler ile 8,05 milyon euro ile Ruslar takip ediyor.”