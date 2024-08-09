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Yurt dışına çıkış harcı 12 Ağustos'tan önce yatırılabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, 500 lira olarak belirlenen yurt dışına çıkış harcının 12 Ağustos'tan önce yatırabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Yurt dışına çıkış harcı 12 Ağustos'tan önce yatırılabilecek
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Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

 

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