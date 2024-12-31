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Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem! Yarın itibarıyla başlıyor

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Yarın itibarıyla, pulla ödeme usulü sonlanacak.

Haber Merkezi
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Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem! Yarın itibarıyla başlıyor
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Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 lira olacak. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan "pul" ile ödeme tarihe karışıyor.

Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.

Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor. Bu nedenle vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz göstermesine gerek kalmayacak.

Dijital vergi dairesinden kontrol edilebilir

Ödemelerin EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor. Bu kapsamda sitede yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılabiliyor. Harç, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek.

Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor. Ayrıca, bugüne kadar 500 lira üzerinden yapılan harç ödemeleri, pullu olanlar dahil, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadarki yurt dışına çıkışlar geçerli olacak.

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