Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri sabit kaldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri bu yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 Euro, radyo için 1-2 Euro, video için 18 Euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 Euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 Euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 Euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 Euro, cep telefonları için 20 Euro, bilgisayarlar için 10 Euro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.