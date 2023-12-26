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Yurt geneli elektrikli araç şarj soket sayısı 12 bini geçti

Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj soket sayısı 25 Aralık itibarıyla 12 bin 67'ye ulaştı. En fazla elektrikli şarj istasyonu bin 308 ile İstanbul'da bulunurken İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla da Antalya takip ediyor.

Haber Merkezi
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Yurt geneli elektrikli araç şarj soket sayısı 12 bini geçti
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) göre, Türkiye'nin 81 ili şarj istasyonları ile donatıldı.

Türkiye genelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor.

Elektrikli araçlar enerji maliyeti açısından benzin ve mazot ile çalışan araçlara kıyasla yakıt tasarrufu sağlıyor.

Ülkelerin uzun vadede enerjide dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynaması beklenen elektrikli araçlar aynı zamanda çevre dostu olarak da biliniyor.

Elektrikli araçlarda yakıt tasarrufu ve çevreye duyarlılık unsurlarının yanı sıra düşük bakım maliyeti, konforlu ve sessiz sürüş, son teknolojik donanımlara sahip olması ve otonom sürüş gibi özellikler ön plana çıkıyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla bu araçlara olan talebin de artacağı öngörülüyor.

Yeşil şarj istasyonları yaygınlaşacak

Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı da dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.

En fazla soket İstanbul’da

Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor.

İstanbul'daki istasyonlarda 3 bin 316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor.

Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle:

İller

İstasyon Sayısı

Toplam Soket Sayısı

AC Soket Sayısı

DC Soket Sayısı

İstanbul

1308

3316

2564

752

Ankara

542

1249

917

332

Antalya

422

833

621

212

İzmir

295

550

384

166

Bursa

267

583

441

142

Muğla

239

445

339

106

Konya

184

351

238

113

Kayseri

135

318

228

90

Kocaeli

114

291

184

107

Balıkesir

107

224

138

86

 