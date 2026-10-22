Yurt içi piyasalarda gözler TCMB’nin faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Yurt içi piyasalarda yatırımcıların odağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı yılın yedinci faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, politika faizinde 100 baz puanlık indirim bekliyor.
TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci toplantısında para politikasına ilişkin kararını verecek. Faiz kararı, toplantının ardından saat 14.00’te gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna duyurulacak.
Politika faizi yüzde 37 seviyesinde
Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuştu.
Ekonomistlerin beklentisi 100 baz puan indirim
Faiz kararına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36 seviyesine çekmesini öngörüyor.
Piyasalar, açıklanacak kararın yanı sıra Merkez Bankası'nın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlara da odaklanacak.