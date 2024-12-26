Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,64 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 164 milyar 159,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Aralık ile sona eren haftada 162 milyar 621,2 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 215,4 milyon dolar azalarak 102 milyar 103,4 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 422,7 milyon dolar azalarak 60 milyar 417,8 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 180 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 78 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 102 milyon dolar düşüş gösterdi.