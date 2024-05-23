Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin dün yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Bu gelişmelerin ardından pay piyasalarının, risk algısının artmasıyla günü düşüş eğiliminde tamamlamasına karşın piyasalar kapandıktan sonra açıklanan Nvidia'nın beklentilerden iyi gelen finansal sonuçları, vadeli pay piyasalarını yukarı yönlü destekledi.

Nvidia'nın, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran şirket, geçen senenin aynı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini anımsatarak, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, ülkede dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage başvuruları ise geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

ABD'de ikinci el konut satışları da nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.

Bu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43 seviyesine çıkarken, dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 104,9 seviyesinden günü tamamladı. Endeks şu sıralarda ise 104,8 seviyesinde bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ve dün yüzde 1,8 gerileyen altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 373 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da düşüş eğilimini dördüncü işlem gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 81,2 dolardan işlem görüyor.

Son dönemde değer kazancıyla dikkati çeken bakırın libresi de dün yüzde 6,4 düşüşle 4,8 dolara gerilerken, bugün önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,51 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları ise Nvidia'nın rekor gelir elde ettiğini duyurmasının ardından yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak olan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Analistler, bölge genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin bölgede ekonomik aktiviteye dair sinyaller verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 artışla öngörüleri aştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda enflasyon verileri sonrası, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 76'ya gerilerken, yıl genelinde 2 kez faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler de zayıfladı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir hakim olurken, Japonya'da öncü imalat sanayi PMI'ın son bir yılda ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkmasının ülke pay piyasalarında risk iştahını artırdığı görülüyor.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan öncü PMI verilerinin beklentileri aştığını anımsatarak, bu durumun ülke ekonomisinde canlılığa işaret ettiğini kaydetti.

Japonya'da öncü imalat sanayi PMI 50,5 ile öngörüleri aşarak, Haziran 2023'ten bu yana ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkarken, hizmet PMI 53,6'ya geriledi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 3,50 seviyesinde sabit tutarken, kararın ardından açıklamalarda bulunan Bankanın Başkanı Rhee Chang Yong'un, faiz artırım ihtimalinin sınırlı olduğunu söylemesinin ardından ülke pay piyasaları kayıplarını telafi etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Yurt içinde ise dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,1899'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1940 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.00 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları