Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalar geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izledi.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, Trump'ın korumacı politikalarının küresel ticareti aksatabileceğine ilişkin endişelerin yanı sıra jeopolitik risklerin de artmaya başlaması fiyatlamaları zorlaştırdı.

Trump'ın "Önce Amerika" politikası çerçevesinde, ABD'nin yakın ticari ilişkiler içinde bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı tarifelerin, ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği konusunda endişeleri güçlendirdi.

Truth Social hesabından geçen hafta açıklama yapan Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirdi. Trump, açıklamada Çin'e de ek bir tarifenin geleceğini belirterek "Aynı şekilde Çin'e de bu tarihte yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacak. Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tarım dışı istihdam verisi izlenecek

Yeni haftada yatırımcıların ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Fed'in "Bej Kitap" raporu başta olmak üzere, yoğun veri gündemine odaklandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin edilirken bankanın yıl genelinde toplamda iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gergin geçen dünkü Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı. Trump, Zelenskiy'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun." dedi.

Trump, yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ve ABD'nin Oval Ofisi'ne saygısızlık ettiğini belirtti.

Öte yandan, geçen haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında Trump'ın AB'ye yönelik tarife açıklamaları da yer aldı. Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu, otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi.

Küresel belirsizliklerin yatırımcıların güvenli liman varlık talebinin artırmasıyla üst üste rekor kıran altının ons fiyatının, 8 haftalık yükselişi sona erdi. Geçen hafta rekor seviyeleri gören altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,94 azalışla 2 bin 849 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,27 düşüşle 73 dolara geriledi.

ABD'de yeni haftada pazartesi günü S&P Global imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI, çarşamba ADP istihdam raporu, Fed'in "Bej Kitap" raporu, dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi, cuma tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek.

Gelecek hafta AMB'nin faiz kararı ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Pazartesi Euro Bölgesi ve Almanya'da Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) imalat sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde tahmini Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), salı Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, çarşamba Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), HCOB hizmet PMI, perşembe AMB faiz kararı, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, cuma AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da fabrika siparişleri takip edilecek.

Asya tarafında ise Trump'ın Çin'e karşı ilave yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini ifade etmesi sonrası bölge endekslerindeki satış baskısı dikkati çekti.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çekti.

Gelecek hafta salı Japonya'da işsizlik oranı, çarşamba Çin'de Caixin hizmet PMI takip edilecek.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararı ve enflasyon verilerinde

Yeni haftada TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı ve enflasyon verilerine çevrildi. Politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceği öngörülüyor.

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü şubat ayı enflasyon verisi de açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüdü. Kişi başına Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) değeri, 2024'te cari fiyatlarla 507 bin 615 lira (15 bin 463 dolar) olarak hesaplandı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 36,5000'den kapattı.

Yurt içinde gelecek hafta pazartesi enflasyon, yurt içi ÜFE, imalat sektörü PMI, bankacılık sektörü net karı, salı reel efektif döviz kuru, perşembe TCMB'nin faiz kararı, cuma piyasa katılımcıları anketi, hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.