Yurtdışı üretici fiyatlarında yüzde 59 artış

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,57, geçen yıl aynı aya göre yüzde 59,27 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 59,24 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76 artış, imalatta yüzde 59,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,36 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37 artış, enerjide yüzde 47,22 artış, sermaye mallarında yüzde 69,03 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,60 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07 artış, imalatta yüzde 4,60 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,63 artış, enerjide yüzde 4,52 artış, sermaye mallarında yüzde 5,84 artış olarak gerçekleşti.