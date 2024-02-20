Yurtdışı üretici fiyatlarında yüzde 59 artış
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocak ayında; yıllık yüzde 59,27, aylık yüzde 4,57 artış gösterdi.
Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,57, geçen yıl aynı aya göre yüzde 59,27 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 artış gösterdi.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 59,24 arttı
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76 artış, imalatta yüzde 59,24 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,36 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37 artış, enerjide yüzde 47,22 artış, sermaye mallarında yüzde 69,03 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,60 arttı
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07 artış, imalatta yüzde 4,60 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,63 artış, enerjide yüzde 4,52 artış, sermaye mallarında yüzde 5,84 artış olarak gerçekleşti.