Yurtlar da kiralar da el yakıyor! Ev sahipleri 2 haftada rakamları 5 bin lira yükseltti

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin barınma telaşı başladı. Fırsatçılık yapan ev sahipleri, kiraları kısa sürede 5 bin liraya kadar artırdı.

Öğrencilerin barınma sorunu başladı

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri barınma olmaya devam ediyor. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez “Nerede kalacağız?” sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Kira fiyatları artıyor

Özellikle büyükşehirlerde ev sahipleri, öğrencilerin çaresizliğini fırsata çevirerek kira fiyatlarını yükseltti.

Devlet üniversitelerinde kontenjanların dolmasıyla binlerce öğrenci yeni şehirlere akın ederken, bazı ev sahipleri kira fiyatlarını birkaç gün içinde artırdı.

Ev sahiplerinden yeni oyun

Gayrimenkul danışmanları, öğrencilerin yoğun talebini fırsata çeviren ev sahiplerinin, sınav sonuçlarından önce dahi “Bekleyelim, fiyat artıralım” yönünde taleplerle kendilerine başvurduklarını açıkladı.

Kiralar ve yurt ücretleri cep yakıyor

Yerleştirme öncesinde 25 bin liraya kiralanabilen bir dairenin fiyatı, sonuçların açıklanmasının ardından 30 bin liraya kadar yükseldi.

Öğrencilerin ikinci alternatifi olan yurtlar da cep yakıyor.

Tek kişilik odalar: 35 bin – 65 bin TL

5-6 kişilik odalar: 15 bin – 20 bin TL

Öğrenciler, tek başlarına barınamadıkları için çoğu zaman 4-5 kişi bir araya gelerek eve çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle bazı özel üniversitelerin yurt ücretlerinin, yıllık eğitim ücretleriyle yarıştığı ifade ediliyor.

'Öğrenciler yalnız bırakılmamalı'

Sektör temsilcileri, kiralarda yaşanan bu hızlı artışın öğrencileri mağdur ettiğini belirtiyor. Eğitim uzmanları, hem devlet yurtlarının kapasitesinin artırılması hem de özel yurtların ve ev sahiplerinin daha makul fiyat politikaları izlemesi gerektiğini vurguluyor.