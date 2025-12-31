Yusuf Hacısüleyman: Sürdürülebilir büyüme için iş birliği kültürü güçlendirilmeli

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Kentteki 205 bin işletmenin 181 bini 1–9 kişi arasında istihdam sağlayan mikro işletmelerden oluşuyor. Bu yapı Antalya’yı Türkiye’nin altıncı büyük ekonomisi konumuna taşıdı. Sürdürülebilir büyüme için ortaklık ve iş birliği kültürünün güçlendirilmesi gerekir. Birleşerek büyümek zorundayız” dedi.

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) tarafından ATSO Konferans Salonunda, “Antalya İş Dünyası İstişare ve İş Birliği Buluşması” toplantısı düzenlendi. İş dünyasının güncel sorunları, kamu–özel sektör iş birliği ve üyeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ele alındığı toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin ve ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da katıldı.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, açılışta yaptığı konuşmada, ASKON olarak yenilikçi çözümler için büyük bir ekosistem oluşturduklarını ve Anadolu’nun üretim gücünü küresel rekabete hazırladıklarını söyledi. Kurdukları Stratejik Çoklu Ortaklıklar Komisyonu ile işletmeleri yeni iş birliklerine yönlendirdiklerini, çoklu ve güçlü ortaklık yapıları kurarak iş dünyasına yeni ufuklar açtıklarını belirten Kacar, şunları kaydetti:

“ASKON Antalya olarak bu gayenin bir uzantısı olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, 2053 vizyonuna Türkiye’nin teknolojide, sanayide, ihracatta ve küresel rekabette zirveye yürüme iradesine hizmet edecek bir dayanışmayı ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki yerelde yapmış olduğumuz bu çalışmalar ülke ekonomimizi daha da güçlü kılacak ve Türkiye global çapta güçlü ekonomisi ile aktif bir rol üstlenmeye devam edecektir.”

2026’ya temkinli bakılıyor

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da, 2025 yılının iş dünyası açısından zorluklarla geçtiğini belirterek, finansmana erişim, artan girdi maliyetleri ve piyasa daralmasının birçok sektörü etkilediğini anımsattı. Bazı işletmelerin stok fazlası yaşarken, bazılarının ise sipariş üzerine çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Hacısüleyman, “2026 yılına daha temkinli ancak umutlu bakılıyor. Son iki yılda yaşanan ekonomik dalgalanmalar iş dünyasına önemli dersler kazandırdı. Ekonomik göstergeler daha öngörülebilir bir döneme işaret ediyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatma prensibini 2026 yılında da sürdürmeliyiz” dedi.

Antalya ekonomisini de değerlendiren Hacısüleyman, turizm, tarım ve sanayi üretiminde 2025 seviyelerine yakın bir seyrin beklendiğini, özellikle ihracata yönelik sanayi üretiminin yaklaşık 500 milyon dolar bandında gerçekleşebileceğini kaydetti.

Antalya’daki işletmelerin büyük çoğunluğunun mikro ölçekli olduğuna dikkat çeken Hacısüleyman, kentteki 205 bin işletmenin 181 bininin 1–9 kişi arasında istihdam sağlayan mikro işletmelerden oluştuğunu söyledi. Bu yapının Antalya’yı Türkiye’nin altıncı büyük ekonomisi konumuna taşıdığını bildiren ATSO Başkanı Hacısüleyman, “Sürdürülebilir büyüme için ortaklık ve iş birliği kültürünün güçlendirilmesi gerekir. Birleşerek büyümek zorundayız. Mikro işletmeler güçlerini bir araya getirerek orta ölçekli yapılara dönüşerek, Antalya ekonomisini Türkiye’nin lokomotif illeri arasına taşıyabilecektir” dedi.