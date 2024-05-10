Yüz binlerce çiftçinin merakla beklediği buğday fiyatı ne zaman açıklanacak?

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Hububatta tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2023-2024 sezonundaki performansın bu sezonda da yaşanması bekleniyor.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) toplantısına katılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, şu ana kadar özellikle İç Anadolu Bölgesinde yağışların iyi gittiğini ve bu yıl da geçen yılki üretim seviyesinin yakalanmasının beklendiğini bildirdi. Fiyatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Güldal, finansman maliyetleri yükseldikçe bunu da fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Bu yıl randevulu alımın yıl sonuna kadar süreceğini belirten Güldal, gelen tüm ürünü alacak şekilde hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Son yıllarda izlenen politikalar nedeniyle ekim alanlarında artış yaşandığını kaydeden Güldal, son iki yıldır bereketli sezon yaşandığını kaydetti. Dünya genelinde geçen yıla yakın üretim beklendiğinin altını çizen Ahmet Güldal, “15 gün öncesine kadar bizde kuraklık riski vardı ama kısmi yağışlarla bu hafifledi” dedi.

“Geçen yıl alışılmışın dışında ihracat yaptık”

Geçen yıl bereketli sezonda alışılmışın dışında kararlar uygulandığını hatırlatan Güldal, ilk kez hammadde ihracatına başlandığını, özel sektörle birlikte toplam 1.6 milyon tonun üzerinde buğday ihracatı yapıldığı bilgisini verdi.

Güldal, bu ürünlerin satışından 1.3 milyar dolar döviz geliri sağlandığını söyledi.

“Sektördeki stoklar bu sene sınırlı”

Üretimin yüksek olduğu geçen yıl özel sektörün elinde birkaç aylık stok bulunduğunu vurgulayan Ahmet Güldal, bu yıl sektörden edindiği bilgilere göre stokların daha sınırlı düzeyde olduğunu aktardı.

Bu sene hasadın biraz daha erken başladığına değinen Ahmet Güldal, randevu sisteminde geçen yıl yaşanan aksamaların bu yıl olmayacağını bildirdi.

Artık randevu alamayan çiftçi olmayacağını kaydeden Güldal, lisanslı depo yatırımlarındaki artışlara da dikkat çekerek, bu yıl gelecek tüm ürünü almaya hazır olduklarını belirtti.

Fiyat için çalışmalar sürüyor

Gelinen noktada ürün fiyatıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Ahmet Güldal, ürün maliyetine yönelik yapılan bazı hesaplamaları eleştirdi. Bazı kişilerin en düşük verim miktarı ile en yüksek kira bedelini esas alarak, masa başından hesap yaptığını ifade eden Ahmet Güldal, “20 yıl önceki verimliliği dikkate alarak hesaplama yapanlar var” dedi.

Güldal gelen tüm ürünü almaya hazır olduklarını belirtmekle birlikte, bu yıl birçok parametrenin geçen yıldan farklı olduğunu, TMO’ya çok iş düşmeyebileceğini bildirdi.

“Bizim de finansman maliyetimiz yüksek, bu satış fiyatımıza yansır”

Ahmet Güldal, özel sektörün finansman maliyetinden şikayet ederek kendisinden destek istemesi üzerine “Finansmana erişimde sektörün yaşadığı her türlü endişe bizim için de geçerli. Biz de dışarıdan finansman kullanıyoruz, iç piyasadan ürün alırken görev zararı yapamıyoruz. Tüm maliyetlerimizi hesaplayıp satış döneminde ürün fiyatına ekliyoruz. Yani maliyetin artması bizim ürün satış fiyatımızda da yansıyacak” değerlendirmesinde bulundu.