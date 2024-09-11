Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor

Hüseyin GÖKÇE

Gerek emeklilik yaşı dolanlar gerekse EYT kaynaklı emekliliğe hak kazananlar, “yılbaşından önce emekli olsam mı?” yoksa “emekliliği gelecek yıla bırakıp kıdem tazminatımı mı artırsam?” diye ince hesaplar içine girmeye başladı.

Enflasyon rakamları netleşmeye başladı, tartışma alevlendi

2024 yılına ilişkin enflasyon rakamları netleşmeye başladıktan sonra bu tartışma daha da alevlendi. Merkez Bankası 2024 yılı için yüzde 37-42 arasında tahmin ettiği enflasyon patikası, büyük ihtimalle üst sınırın yakınlarında bir seviyede son bulacak.

2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az maaş alacak

Sosyal güvenlik uzmanlarının analizine göre ise eğer bir sigortalı 31 Aralık 2024 tarihinden önce emekli olursa alacağı emekli aylığı, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emekli olursa alacağı aylıktan yaklaşık yüzde 30 daha fazla olacak.

Aslında çok karmaşık olan emekli maaşı hesaplama yöntemine göre maaş bağlama katsayısını etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi de geçmiş yıl gerçekleşen enflasyon. Gerek OVP’de yer alan tahminler, gerekse Merkez Bankası’nın gerçekleşme beklentileri yakın ölçüde tutması halinde takip eden yıllarda enflasyon belirgin bir azalma sürecine girecek. Bu durumda da yıl geçtikte yeni emeklilerin ellerine geçecek aylık biraz daha düşecek.

İşte bu endişeyi taşıyan sigortalıların önemli bölümü yıl sonu gelmeden emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanıyor.

Bu durum kuşkusuz ekonomi yönetiminin işine çok gelmiyor. Çünkü SGK’nın aktüeryal dengesini göz önünde bulundurduklarında mevcut emeklilerin aylıklarının ödenmesinde zorlanan sistem, yüzbinlerin daha eklenmesiyle daha da zora girecek.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi

Daha önce gazetemizde Besti Karalar imzasıyla yayımlanan haberde, emeklilik sisteminde köklü değişikliklere yönelik hazırlıklar yapılacağı duyurulmuştu. Habere göre prim ödeme gün sayısına göre aylık hesaplama yöntemi değişecek, geliri en düşük emekli aylığı altında kalan emeklilere 6 ayda bir seyyanen artış verilmesi yerine sosyal desteklerle tamamlanacak.

Son günlerde ise OVP’de yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi başlığına yönelik de çeşitli haberler yazılmaya başlandı. Bu haberlerde, bir nevi kıdem tazminatı fonu getirileceğine yönelik içerikten endişeye kapılan sigortalılar, yıl bitmeden emeklilik dilekçesi verme hazırlığına giriştiler.

Sonuç itibarıyla ilgililer bu konuyla ilgili kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmazlarsa, SGK yılın son günlerinde ve 2025’in ilk günlerinde tıpkı EYT döneminde olduğu gibi çok yoğun mesai harcayacak.