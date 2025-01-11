Yüzde 30 patrona az geldi: Maaşlara asgari ücretin üzerinde zam düşünülüyor!

2024 yılına girerken yüzde 49 oranında artış yapılan ve yıl ortasında güncellenmeyen asgari ücrete 2025’e girerken, yüzde 44’lük enflasyona karşın yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

2025 yılında gözler şimdi de özel sektördeki maaş zamlarına çevrildi. Son yıllarda asgari ücret zammını baz alan oranların görüldüğü özel sektörde, maaşlarda da erimeler özellikle yetkin çalışanları mutsuz ediyor.

İşveren ve çalışanlar için iş aracılığı yapan Eleman.net, maaş zamlarına yönelik yaptığı bir anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Anket asgari ücrete dair işverenlerin görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılırken, işverenlerin yarıya yakınının çalışanlarına asgari ücretin zam oranından daha fazla artış yapmayı düşündüğünü ortaya çıkardı.

Asgari ücretin üzerinde zam

Anket sonuçlarında, işverenlerin yüzde 61’inin 22 bin 104 TL olan 2025 yılı asgari ücretinden memnun olmadığı görülürken, işverenlerin yüzde 43’ünün de asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam oranından daha fazla çalışanlarının maaşlarını artırmayı düşündüğü ortaya çıktı.

Ankette yer alan “Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 39’u “Evet”, yüzde 61’i “Hayır” yanıtını verirken, katılımcılarının yüzde 64’ü 1-10 arası, yüzde 34’ü 10-30 arası, yüzde 10’unu 30-50 arası ve yüzde 12’si de 100 ve üzeri sayıda asgari ücretli çalışan istihdam ettiklerini belirtti.

4 işverenden biri henüz zam düşünmedi

Ankette, “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna yüzde 43 oranında olumlu, yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti. Öte yandan işverenlere “Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zam mı olur mu?” diye sorulduğunda, yüzde 67 oranında “Hayır” cevabı verildiği görüldü.

Ankette yer alan “Ücret zammı dışında çalışanlarınızı enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacaksınız?” sorusuna ise işverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı, yüzde 28’i ikramiye yanıtını verirken, yüzde 56’sı henüz bir plan yapmadığını paylaştı.

“İşverenin çalışanlarını enflasyona karşı desteklemesi gerekiyor”

Anket sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunan Eleman.net CEO’su Levent Dicle, bu yıl işveren ve çalışan arasındaki uyumu alım gücünün belirleyeceğini belirtti.

Dicle, "Temel ihtiyaçlarda bütçeyi sarsacak artışların oluşması çalışanların daha fazla zam talep etmesine sebebiyet verecektir. Öte yandan istedikleri zamma ulaşamayan çalışanlar da iş değiştirme eğilimi gösterecektir. Bu dönemde işveren tarafının, çalışanlarını enflasyona karşı desteklemesi gerekiyor. Hem makul düzeyde yapılacak zamlar hem de artı olarak verilecek yan haklar, başta büyük şehirlerde yaşayan çalışanlar için bir denge unsuru oluşturacaktır. Bu hamleler yapılmadığı durumlarda ise mevcut iş verimliliği ve kalifiye çalışan sayısı düşen işletmelerle karşılaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.