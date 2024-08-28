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Yüzde 70 hibe ile sera kurdu! Koparmaya bile kıyamıyordu, hobisi kazanca dönüştü

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan “KOP Yaz Seralarıyla Gelirimiz Artıyor” projesine başvuran kadın girişimci İsminaz Altan, yüzde 70 hibe ile bağ evinin önündeki bir dönüm alana kurduğu sera kurdu. Altan, kurduğu serada üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Yüzde 70 hibe ile sera kurdu! Koparmaya bile kıyamıyordu, hobisi kazanca dönüştü
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan İsminaz Altan, emekli olduktan sonra yüzde 70 hibe destekli “Konya Ovası Projesi Yaz Seralarıyla Gelirimiz Artıyor” projesine başvuruda bulundu. Önceleri hobi amacıyla kendi ihtiyacı için bahçesinde sebze üretimi yapan kadın girişimci Altan, devlet desteğinden faydalanarak Yazlak Mahallesi’nde bulunan bağ evlerinin bahçesine sera kurdu. Kurulan serada eşi Orhan Altan ile birlikte geçen yıl domates üretimine başlayan İsminaz Altan, bu sene domatesin yanı sıra patlıcan, fasulye, bamya, biber ve salatalık gibi ürünler üreterek aile ekonomilerine destek sunmaya başladı. Eşi ile birlikte ürettikleri ürünleri hem serada hem de pazarda satan Altan, diğer kadınlara da örnek olmak istiyor.

"İlk çıktığında ürünlere kıyamıyordum, koparamıyordum"

Son iki yıldır devlet desteğiyle kurdukları serada üretim yaptıklarını söyleyen girişimci İsminaz Altan, “Konya Ovası Projesinden yararlanarak seramızı kurduk. Geçen sene üretime başladık ve bu sene 2. senemiz. Geçen sene domates ağırlıklıydı bu sene patlıcan, bamya, biber, salatalık, roka maydanoz gibi birçok sebze ekimini yaptık. Bahçemize yüzde 70 destekli 1 dönüm alana seramızı kurduk. Burada 2 yıldır üretim yapıyoruz. 10 yıla yakın bir süredir bizim bu bahçemiz vardı. Biz emekli olunca bahçemizi ekip vakit geçirecektik ama bu projeyi duyunca kabul ettik. Ürünlerimize bebek gibi bakıyoruz. İlk çıktığında ürünlere kıyamıyordum, koparamıyordum. Şehir dışına gittiğimizde bile gözümüz arkada kalıyordu. Bu sera bizi buraya bağladı. Hobi olarak başladık ama şimdi işimiz oldu. Ürettiğimiz ürünlerimizi sosyal medya üzerinden satıyoruz, almak isteyenler seramıza geliyor ayrıca eşim pazarda da satış yapıyor. Pazarlama konusunda sıkıntı çekmiyoruz” dedi.

“Eşimle birlikte üretim yapıyoruz”

Eşi ile birlikte kurdukları serada sebze üretimi yaptıklarını belirten Orhan Altan ise, “Eşimle beraber üretim yapıyoruz, desteğimizi Konya Ovası Projesi’nden aldık. 2 yıldır bu işi yapıyoruz serada patlıcan, bamya, biber, salatalık, fasulye var, üretim bu sene çok şükür iyi. Kimi müşteriler seraya gelip ürünleri alıyor genelde de pazara götürüyorum orada satıyorum. Kalan domatesleri de salça yaparak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

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