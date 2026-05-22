Yüzer enerji santrali "Powership" enerji arz açığına alternatif çözüm sunuyor

Karadeniz Holding iştiraklerinden Karpowership tarafından geliştirilen "Powership" modeli, kullanılan yakıtın yüzer platformlar üzerinde enerjiye dönüştürülmesiyle enerji arz açığı yaşayan ülkelere haftalar içinde elektrik sağlayabiliyor.

Enerji altyapısının zarar gördüğü ya da yetersiz kaldığı bölgelerde öne çıkan sistemler, klasik kara santrallerinin yıllar sürebilen inşaat süreçlerine kıyasla daha hızlı ve esnek bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın ilk ve tek yüzer enerji santrali filosunu işleten şirket, 45 gemiyle 8 bin megavatı aşan kurulu güç kapasitesine sahip. Enerji gemileri, ihtiyaca göre 30 megavattan 600 megavata kadar farklı kapasitelerde geliştirilebiliyor, ülkelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor ve uygun altyapı sağlandığında 30 günün altında devreye alınabiliyor.

2013'ten bu yana 123 teravatsaatten fazla elektrik üreten şirketin, Dominik Cumhuriyeti'nden Senegal'e, Irak'tan Guyana'ya kadar farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Powership teknolojisine olan talep giderek artıyor.

Uzun inşaat sürelerine karşı "tak-çalıştır" enerji modeli

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, AA muhabirine, Powership modelini klasik kara santrallerinden ayıran en önemli özelliğin devreye alınma hızı ve sunduğu esneklik olduğunu söyledi.

Yılmaz, üretim altyapısının enerji gemileri üzerinde hazır bulunduğunu belirterek, "Geleneksel kara santrallerinin inşası yıllar sürebilirken, Powershipler haftalar içinde devreye alınabiliyor. Mobil yapısı sayesinde ihtiyaç halinde farklı bölgelere taşınarak esnek çözümler sunabiliyor." dedi.

Proje süresi tamamlandığında gemilerin bulunduğu ülkeden ayrılarak karada kalıcı fiziksel iz bırakmadan operasyonunu sonlandırabildiğini ifade eden Yılmaz, elektrik altyapısının zayıf olduğu bölgelerde dahi sisteme entegrasyonun hızlı şekilde gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Yılmaz, ayrıca Powership modelinin "tak-çalıştır" olarak tanımlanabilecek entegre bir enerji çözümü sunduğunu, üretim sistemleri, yüksek gerilim altyapısı, kontrol merkezi, yakıt depolama ve operasyon alanlarının tamamının Powership üzerinde hazır bulunduğunu söyledi.

Bu sayede mevcut ülke şebekesine hızlı ve sorunsuz entegrasyon sağlanabildiğini anlatan Yılmaz, modelin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan enerji altyapılarında önemli avantaj sunduğunu dile getirdi.

"Enerji arz güvenliği artık yalnızca kriz dönemlerinin konusu değil"

Yılmaz, arz güvenliğinin artık yalnızca kriz dönemleriyle sınırlı bir konu olmadığını vurgulayarak, Powership'lerin kuraklık, yakıt arzı problemi ve ani talep artışı gibi durumlarda mevcut şebekeye hızlı şekilde entegre edilerek kısa sürede elektrik üretimine başlayabildiğini söyledi.

İklim değişikliği, artan nüfus, dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte küresel enerji ihtiyacının her geçen gün hızla arttığına işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Powership modeli bu noktada yalnızca acil durumlarda değil, uzun vadeli enerji planlamalarında da önemli bir rol üstleniyor. Şebeke stabilitesine katkı sağlayarak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha dengeli şekilde entegre edilmesini destekleyebiliyor. Bu yönüyle Powership'ler enerji dönüşümünü destekleyen ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayan tamamlayıcı bir çözüm sunuyor."

Çoklu yakıt teknolojisiyle farklı ihtiyaçlara anında uyum

Yılmaz, projeye bağlı olarak birden fazla enerji gemisinin birlikte çalıştırılarak daha yüksek kapasitelere ulaşılabildiğini, Powership'lerin çoklu yakıt teknolojisi sayesinde farklı yakıt tipleriyle de çalışabildiğini anlattı.

Bu kapsamda doğal gaz ve çeşitli sıvı yakıt alternatiflerinin kullanılabildiğini kaydeden Yılmaz, bunun özellikle yakıt erişimi, maliyet yönetimi ve enerji arz güvenliği açısından önemli esneklik sağladığını aktardı.

Yılmaz, filoda farklı enerji ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş 6 farklı gemi sınıfı bulunduğunu vurgulayarak, böylece ülkelerin enerji altyapısı ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre en uygun Powership modelinin devreye alınabildiğini dile getirdi.

Bu esnek yapı sayesinde hem küçük ölçekli enerji ihtiyaçlarına hem de ulusal şebekeleri destekleyecek büyük ölçekli projelere çözüm sunulabildiğini belirten Yılmaz, "Powership modelinin en önemli avantajlarından biri de müşterinin ihtiyacına göre doğru kapasite ve doğru teknolojiyle hızlı şekilde çözüm geliştirebilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk mühendisliği küresel ölçekte kullanılıyor"

Yılmaz, Powership teknolojisinin Türkiye açısından yalnızca bir enerji çözümü değil, aynı zamanda mühendislik ve teknoloji ihracı modeli olduğunu ve tasarım, mühendislik, operasyon ile proje yönetimi süreçlerinin Türk ekipler tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Bugün 15 farklı ülkede aktif operasyon yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye'de geliştirilen bir enerji teknolojisinin küresel ölçekte uygulanabilmesinin önemli örneklerden biri olduğunu anlattı.

Yılmaz, enerjiye erişimin yaşamın devamlılığı için temel ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle yalnızca enerji sağlayan bir şirket değil, insanların günlük yaşamına dokunan, ülkelerin kalkınma süreçlerine katkı sunan uzun vadeli bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz." dedi.