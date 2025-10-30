Yüzyılın konut projesi başvuru şartları 2025: 500 bin konut projesi ne zaman başlayacak?

TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesi için başvuru takvimi ve şartlar açıklandı. "Yüzyılın Konut Projesi" çerçevesinde Türkiye çapında hayata geçirilecek 500 bin konut, elverişli fiyatlı ödeme seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak. Aylık 6.750 TL’den başlayan taksitlerle ev maliki olma olanağı tanıyacak projede, emeklilere ve gençlere yüzde 20, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yüzde 10, engelli bireylere yüzde 5, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5 oranında özel kontenjan tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje kapsamında en fazla konutun İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya illerinde inşa edileceği belirtildi. Başvurular, tespit edilen tarihler arasında e-Devlet ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ev sahibi olmak isteyenler, 2025 TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartlarını, ödeme planlarını ve başvuru ücretini şimdiden merak etmeye başladı. İşte başvuru sürecine dair tüm detaylar ve merak edilenler…

Yüzyılın konut projesi başvuru şartları 2025

Projeye başvuru yapmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 senedir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şart. Başvuru maliklerinin kendileri, eşleri veya çocukları adına herhangi bir konut tapusu olmamalı. Aynı zamanda, hane halkı aylık net gelir limiti İstanbul’da 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olarak tespit edildi. Fakat şehit aileleri, gaziler ve terör, harp ya da vazife malulleri bu gelir gerekliliğinden muaf tutulacak.

Başvuru yapılacak ilde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre en az 1 senedir ikamet ediyor olma şartı aranıyor. Bununla beraber, emekliler ve deprem bölgesi illerinde yaşayanlar için nüfus kaydı veya 1 yıllık ikamet koşulu yeterli sayılacak.

TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.

TOKİ başvuru bedeli 5.000 TL olarak tespit edildi. Fakat şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak. Kura neticesine göre hak sahibi olamayan vatandaşlara ise yatırılan tutar geri verilecek.

TOKİ ödeme planı ve fiyatları

İstanbul haricindeki vilayetlerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul haricindeki vilayetlerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul haricindeki vilayetlerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul TOKİ ödeme planı

Yeditepe'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

Megakentte 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

Metropolde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

500 bin TOKİ teslim tarihleri

İnşa ve ihale aşaması 2025 Kasım itibarıyla start alacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Teslim tarihi olarak 2027 Mart hedefi konulmuş durumda.