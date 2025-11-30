Z kuşağı yatırımda vites artırdı: Borsa ile ev hayalleri kuruyorlar!

Wall Street Journal, Greenlight platformunun verilerine dayandırdığı haberinde, borsada son iki yılda çocuklar tarafından yönlendirilen işlemlerin yüzde 77 arttığına dikkat çekti.

Haberde, Massachusetts’te yaşayan 13 yaşındaki Mizu Pope'nin, annesinin izniyle Netflix ve McDonald’s gibi günlük yaşamında kullandığı markalara yatırım yaparak bu trendin dikkat çeken örneklerinden biri haline geldi.

Uzmanlar, gençlerin "meme" hisseleri yerine uzun vadeli ve istikrarlı stratejilere yöneldiğini belirtiyor.

Genç yatırımcıların motivasyonu uzun vadeli hedeflere dayanıyor

Lise çağındaki birçok genç, kendi kazançlarını uzun vadeli yatırımlara aktararak erken yaşta sermaye birikimi oluşturuyor. Texaslı Avery Shannon, lise döneminde kazandığı gelirleri yatırım hesabına yönlendirip bir yılda 500 dolarlık büyüme görünce yatırımlara daha fazla ağırlık vermeye başladı.

Bugün 19 yaşında olan Shannon’ın toplam yatırım varlığı 55 bin dolar seviyesinde. Genç yatırımcı geçtiğimiz ay bunun 5 bin dolarını ABD toplam piyasa endeks fonuna aktardı. Öğretmenler, öğrencilerin erken emeklilik ya da ilk ev peşinatı gibi somut hedeflerle finansal planlama yaptığını belirtiyor.

Bu eğilimi destekleyen bir diğer unsur da kişisel finans eğitiminin yaygınlaşması. 2031’e kadar 30 eyalette kişisel finans dersinin mezuniyet şartı olması bekleniyor.

Yeni başlayan gençlerin karşılaştığı riskler önemli dersler sunuyor

Finansal farkındalık artsa da riskler devam ediyor. Vermont’ta bir öğrenci kripto dolandırıcılığı sonucu binlerce dolar kaybederken, eğitimciler yatırım ile spekülasyon arasındaki farkın altını çiziyor.

Lise yıllarında bir borsa simülasyonunda 100 bin doları 300 bin dolara çıkaran Yoyo Zheng ise bu başarı sonrası gerçek piyasaya yönelen gençlerden biri.

Manhattan’da büyüyen Zheng, ailesinin finansal istikrarsızlığı nedeniyle erken yaşta sorumluluk hissettiğini ve tasarruflarını Nvidia, AMD ve Bitcoin gibi varlıklara yatırdığını söylüyor.

Trump yönetiminin gümrük vergisi açıklamaları sebebiyle portföyünde 2.000 dolarlık gerileme yaşasa da piyasalardaki toparlanmayla moral kazandığını ifade ediyor.

Nesil Z’nin yatırım yapmaya başlama yaşı ortalama 19 olarak ölçülüyor; bu, milenyallerden altı yıl daha erken bir başlangıç anlamına geliyor.

Türkiye'de de Z kuşağının yatırımları artıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 45-49 yaş aralığındaki yatırımcılar borsada 373,9 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğü ise 0-14 yaşa ait olurken, bu grup aynı zamanda en az yatırımcıya sahip yaş aralığı olarak da listelendi.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 3 milyar 739 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 3 milyar 892 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 25 milyar 136 milyon lira oldu.

Portföy büyüklüğü 25-29 yaş grubundaki yatırımcılarda 65 milyar 908 milyon lira olurken, 30-34 yaşta 114 milyar 936 milyon lira, 35-39 yaşta 188 milyar 73 milyon lira, 40-44 yaşta 296 milyar 752 milyon lira oldu.

En büyük payı 373 milyar 872 milyon lirayla 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

Bu grupların ardından portföy büyüklüğü 50-54 yaş aralığında 356 milyar 113 milyon lira, 55-59 yaş grubunda 274 milyar 184 milyon lira, 60-64 yaşta 185 milyar 312 milyon lira, 65-69 yaşta 146 milyar 287 milyon lira, 70-74 yaşta 101 milyar 529 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 132 milyar 695 milyon lira olması dikkati çekti.