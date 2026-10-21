Zafer Ergezen: ‘Güvenli liman’ diyerek hemen altına geçmeyin, sert geri çekilmeler görebiliriz

Emtia Uzmanı Zafer Ergezen, ABD borsalarında yaşanabilecek ciddi satışlar esnasında yatırımcıların hemen ‘güvenli liman’ düşüncesiyle altına geçmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Teorik olarak altına yönelim beklense de uygulamada teminat tamamlama (margin call) ihtiyacı nedeniyle pozisyonların bozulacağını belirten Ergezen, likit emtialarda bir anda %4 ila 5'e varan sert geri çekilmelerin görülebileceğini ifade etti. Asıl takip edilmesi gereken unsurun tahvil faizleri ile dolar endeksi olduğunu vurgulayan Ergezen, piyasanın sert dalgalanmanın ardından yeniden toparlanabileceğini ancak ilk etapta temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Brent petrolde 120 ve 150 dolar senaryosu: 95 dolar üzeri kötümser fiyatlamadır

Petroldeki risklere değinen Ergezen, Brent petrolün 95 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 120 doları görmesinin an meselesi olduğunu dile getirdi. 95 dolar üzerindeki fiyatlamanın piyasadaki kötümser bakış açısını, arz eksikliğini ve savaşın kısa vadede bitmeyeceği beklentisini yansıttığını kaydetti. Savaşın şiddetlenmesi ve arz krizinin derinleşmesi halinde fiyatların 150 dolar seviyelerine kadar tırmanma riski bulunduğunu aktardı. Buna karşın 70 dolar seviyelerinin hayal olmadığını vurgulayan Ergezen, savaşın sona ermesi ve kalıcı bir anlaşma sağlanması durumunda fiyatların önce 67-68 dolar bandına geri çekileceğini, ardından 75-80 dolar aralığında dengeleneceğini söyledi.

Avrupa ve Fransa'da tırmanan borç yükü tehdidi

Fransa'da yaşanan toplumsal gösterilere ve Avrupa genelindeki ekonomik tabloya dikkat çeken Ergezen, asıl tehlikenin yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında artan borç yükü olduğunu ifade etti. Borç yükünün milli gelire oranla ciddi artış göstermesinin tüm Avrupa ülkeleri için olumsuz bir sinyal olduğunu belirten uzman, mevcut yüksek faiz seviyelerinde bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Savaşın uzaması ve faizlerin yüksek kalması halinde borç krizlerinin daha yüksek sesle tartışılacağını söyleyen Ergezen, ülkelerin artan borçlanma ihtiyacı nedeniyle tahvil faizlerinin yukarı yönlü baskılanacağını belirtti.

Yatırımcılar için üç temel gösterge

Mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların takip etmesi gereken üç ana parametreyi petrol fiyatları, tahvil faizleri ve dolar endeksi olarak sıralayan Zafer Ergezen, önemli bir ipucu da paylaştı. Emtiada veya herhangi bir varlık fiyatında yükseliş yaşanırken dolar endeksinin geri çekilmemesi halinde bunun bir satış fırsatı olduğunu kaydetti. Aksine, piyasaya sert satışlar gelirken dolar endeksinin hızlı bir şekilde düşerek 100 seviyesinin altına inmesi durumunda ise bunun bir alım fırsatı sunduğunu vurguladı.